Amitabh Bachchan ने आधी रात किया ऐसा काम कि फैंस हो गए हैरान, वीडियो देख लोग करने लगे तरह-तरह के कमेंट

Amitabh Bachchan surprises fans: सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का आज यानी 11 अक्टूबर को 80वां जन्मदिन है. लेकिन आधिकारिक रूप से बिग बी का बर्थडे शुरू होने से कुछ घंटे पहले महानायक के दर्जनों फैंस इस मौके पर उनके मुंबई बंगले जलसा के बाहर इकट्ठा हुए. फैंस इस दौरान अमिताभ की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में सदी के महानायक ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया. इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख नेटिजन्स जमकर कमेंट्स के जरिए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आधी रात को फैंस को किया हैरान

आधी रात के वक्त अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने घर जलसा से बाहर आकर फैंस के साथ बातचीत कर हर किसी को चौंका दिया. वायरल वीडियो में अमिताभ बच्चन नाइट सूट और टोपी पहने हुए अपने बंगले के गेट से बाहर आए. ऐसे में फैंस ने उन्हें बधाई दी. बिग बी वहां अपनी बेटी श्वेत बच्चन नंदा के साथ मौजूद थे. एक्टर ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया.

#WATCH: #AmitabhBachchan surprises fans gathered outside his residence Jalsa in #Mumbai, walks out at midnight to greet them on his #birthday @SrBachchan #AmitabhBachchan80 #AmitabhBachchanBirthday #HBDAmitabhBachchan pic.twitter.com/tl5ZIeOko4

