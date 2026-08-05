Kajol Birthday : 'मेरे हर जोक की एक ही ऑडियंस...', काजोल के बर्थडे पर अजय देवगन ने शेयर किया स्पेशल पोस्ट; फैंस बोले-कपल गोल्स

Ajay Devgn On Kajol Birthday : बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल का बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और साथ बिताए हंसी-मजाक के पलों को याद किया.
5 अगस्त को 52 साल की हुईं काजोल को अजय ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए स्पेशल मैसेज दिया. अजय ने एक वीडियो शेयर की और साथ में एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. अजय लिखते हैं, 'पता चला कि मेरे सबसे अच्छे जोक्स को इतने सालों से वही ऑडियंस मिली है. हैप्पी बर्थडे, काजोल.'
इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा. फैंस कपल के बीच की मजेदार बॉन्डिंग और इतने सालों से अपने रिश्ते में हंसी-मजाक बनाए रखने की उनकी काबिलियत की जमकर तारीफ की. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'और कितनी शानदार ऑडियंस है... बॉलीवुड की मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई; उनके लिए ढेर सारी खुशियां और तरक्की की कामना करता हूं.'
एक दूसरे फैंस ने लिखा, 'आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, काजोल मैम, आपसे बहुत प्यार है.'
बता दें कि बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट सेलिब्रिटी कपल में से एक अजय देवगन और काजोल हैं. दोनों फिल्म 'हलचल' के सेट पर मिले, फिर साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली. इतने सालों में दोनों एक्टर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखने के साथ-साथ अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे.
वहीं, काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी. तनिषा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर काजोल के साथ फोटो शेयर की. इसमें दोनों फनी मूमेंट्स शेयर करती नजर आईं. तनिषा ने अपनी बहन के लिए लिखा, 'मेरी प्यारी कैडी (काजोल), तुम जिंदगी भर हंसती रहो. जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं मेरी प्यारी बहन. ढेर सारा प्यार.'
काजोल के बारे में बात करें तो, एक्ट्रेस को एक्टिंग विरासत में मिली थी. दरअसल, काजोल की मां एक्ट्रेस तनुजा बीते जमाने जानी-मानी एक्ट्रेसेस में थीं. जबकि उनके पिता शोमू मुखर्जी एक जाने-माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थे. साल 1992 से फिल्म 'बेखुदी' से करियर की शुरुआत के बाद काजोल को 1993 की थ्रिलर फिल्म 'बाजीगर' से पहचान मिली थी.
इसके बाद उन्होंने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कुछ कुछ होता है', और 'कभी खुशी कभी गम' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया. इतना ही नहीं, अपने काम के लिए उन्हें छह बार फिल्मफेयर और 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है.
फिर साल 1995 में फिल्म 'हलचल' के सेट पर काजोल और अजय देवगन की लव स्टोरी की शुरुआत हुई. यही से दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ और लगभग चार साल डेटिंग के बाद दोनों ने 24 फरवरी 1999 को मुंबई में बहुत ही सादगी से शादी कर ली. आज उनके दो बच्चे, बेटी न्यासा और बेटा युग हैं.
हालांकि, शादी के कुछ सालों के बाद एक्ट्रेस ने ब्रेक लिया. फिर साल 2006 में एक्ट्रेस ने फिल्म 'फना' से शानदार वापसी की. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला. साल 2010 में आई 'माई नेम इज खान' में भी एक्ट्रेस ने बेहतरीन एक्टिंग की और साल 2023 में वेब सीरीज 'द ट्रायल' के जरिए OTT पर डेब्यू किया.
(Ians इनपुट के साथ)