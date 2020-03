बॉलीवुड में ऐसी है Aamir Khan की पहचान, Salman ही नहीं Ajay से लेकर Madhuri तक ने कही ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) बीते शनिवार को 55 साल के हो गए. ऐसे में उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पूरा बॉलीवुड सोशल साइट्स पर उमड़ पड़ा. सलमान खान से लेकर अजय देवगन, माधुरी दीक्षित नेने, अनिल शर्मा, शत्रुघ्न सिन्हा, भूषण कुमार और जूही चावला तक ने आमिर को अलग-अलग अंदाज में बर्थडे विश किया.

Here's to the man who is not only wise but also kind and thoughtful. On your special day, I wish you lots of happiness. May you enjoy this fantastic day to the fullest. Happy birthday @aamir_khan, have a fabulous one. pic.twitter.com/ovXsl68g2i — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) March 14, 2020

वहीं माधुरी दीक्षित नेने ने एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "ये रहा वो इंसान न सिर्फ बुद्धिमान है, बल्कि दयालु और विचारवान भी है. आपके खास दिन पर मैं आपकी खुशी की कामना करती हूं. ईश्वर करें आप अपने इस दिन का भरपूर आनंद लें. जन्मदिन की शुभकामनाएं आमिर."

सलमान ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें वह और आमिर खान नजर आ रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं लाल सिंह चड्ढा."

Aammiirrrr ..!!! Happy Happy Birthday .... !!! where's the party tonight ...???? ... A 100 trees for you May you continue to do the superlative work you do .. in every field ..!!!! @aamir_khan #HappyBirthdayAamirKhan — Juhi Chawla (@iam_juhi) March 14, 2020

जूही चावला ने लिखा, "आमिर!!! जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं..आज रात की पार्टी कहां हैं??? ईश्वर करें तुम हर क्षेत्र में बेहतरीन काम करते रहो."

Aamir you are Kajol & my lucky mascot. Happy returns of today@aamir_khan — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 14, 2020

अजय देवगन ने ट्वीट किया, "आमिर तुम काजोल और मेरे शुभंकर हो. जन्मदिन की बधाई."

actor, he has been hugely popular & successful as a TV talk show host. Wishing you super success, joy, peace & love in your future ahead. Love & regards to his beautiful family. Long Live Aamir Khan!God Bless!Happy birthday — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 14, 2020

शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, "हमारे प्यारे दोस्त, असाधारण अभिनेता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, फिल्मकार, स्वीकारणीय और सम्माननीय आमिर खान को जन्मदिन की बधाई. उन्होंने हमें कई ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई फिल्मों से मनोरंजित किया है. आपको बहुत सफलता मिले, आनंद और सुकून मिले आपका भविष्य उत्तम हो."

Dear @aamir_khan ji many happy returns of the day — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) March 14, 2020

निर्देशक अनिल शर्मा ने लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं आमिर सर."

Happy bday @aamir_khan bhai stay happy healthy n keep entertaining this world with ur talent u r our pride love n regards always pic.twitter.com/exCyvLkf4R — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) March 14, 2020

टीवी के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो भाई.'

Many happy returns of the day @aamir_khan. May all life’s blessings be yours, on your birthday and always. — Bhushan Kumar (@itsBhushanKumar) March 14, 2020

प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने लिखा, "जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आमिर खान. आपके साथ दुआएं हमेशा बनी रहें."

बॉलीवुड की और खबरें पढ़ें