पचहान कौनः क्या आप पहचान सकते हैं इस एक्ट्रेस को, आज अपनी बोल्ड अदाओं से करती हैं लाखों को घायल

Sunny Leone Then and Now Picture: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. वो कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखा रही हैं. आज सनी (Sunny Leone) की खूबसूरती पर करोड़ों लोग मरते हैं. लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी चुनौतियों का सामना किया है. आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके लिए सनी (Sunny Leone) ने कड़ी मेहनत की है. वहीं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सनी आज अपने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास दिन को और शानदार बनाने के लिए उनके पति डेनियल वेबर (Daniel Webber) ने उनके लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है.

डेनियल ने शेयर की सनी की पुरानी तस्वीर

डेनियल (Daniel Webber) ने अपनी पत्नी सनी लियोनी (Sunny Leone) की दो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. पहली तस्वीर में हम एक यंग और खूबसूरत करनजीत कौर वोहरा यानी सनी लियोनी (Sunny Leone) को देख सकते हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में सनी का ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आ रहा है. दूसरी फोटो में सनी एक शॉर्ट व्हाइट ड्रेस और मैचिंग श्रग में बेहद हॉट लग रही हैं. डेनियल ने सनी के लिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखे नोट में उनकी खूब तारीफ करते हुए लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हों बेबी. मेरे पास शब्द नहीं हैं ये बयां करने के लिए कि आप कौन बन गई हैं. आप हर तरह से एक आइकन हैं और जब मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तब आप और ज्यादा अचीव करती हो. सच में आप एक अद्भुत इंसान हैं. भगवान हर दिन और हर साल आप का ध्यान रखें.'

सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे हैं सनी को विश

सनी लियोनी (Sunny Leone) के बर्थडे पर मौके पर उनके फैंस कमेंट्स के जरिए एक्ट्रेस को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, डेनियल के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा,'सनी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं. आप सही हैं, वो सच में एक बेहतरीन इंसान हैं. आप हर कदम पर उसके साथ रहे हैं. वो स्टार की तरह चमकती रहे.' आपको बता दें कि सनी (Sunny Leone) और डेनियर वेबर (Daniel Webber) ने साल 2011 में शादी की थी. अब दोनों 3 बच्चों के माता-पिता हैं.

