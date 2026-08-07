Operation Safed Sagar Review: कारगिल के बाद पहली बार आसमान में दिखी जंग, बदल गई युद्ध की पूरी कहानी

Series Operation Safed Sagar Review: इन दिनों एक से बढ़कर एक कहानियां छोटे पर्दे पर नजर आ रही हैं. इसी बीच हाल ही में एक और सीरीज ने ओटीटी पर दस्तक दी है, जिसका इंतजार लोगों को काफी लंबे समय से था. कारगिल युद्ध पर अब तक कई फिल्में बनाई गईं, जिन्हें ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया. लेकिन इन सभी फिल्मों-सीरीज ने अपनी कहानी में इंडियन एयर फोर्स के फाइटर पायलटों की अहम भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था. हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते इन पायलटों ने नियमों और हर पल मंडराते खतरे के बीच अपनी हिम्मत का परियच दिया था.