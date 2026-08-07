Operation Safed Sagar Review: कारगिल के बाद पहली बार आसमान में दिखी जंग, बदल गई युद्ध की पूरी कहानी

Series Operation Safed Sagar Review: कारगिल युद्ध पर बेस्ड मोस्ट अवेटेड सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' आज से ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है. ये इंडियन एयर फोर्स के साहस, रणनीति और बलिदान को दमदार अंदाज में पेश करती है. शानदार विजुअल्स, बेहतरीन एक्टिंग और इमोशनल कहानी इसे खास बनाते हैं.
Series Operation Safed Sagar Review: इन दिनों एक से बढ़कर एक कहानियां छोटे पर्दे पर नजर आ रही हैं. इसी बीच हाल ही में एक और सीरीज ने ओटीटी पर दस्तक दी है, जिसका इंतजार लोगों को काफी लंबे समय से था. कारगिल युद्ध पर अब तक कई फिल्में बनाई गईं, जिन्हें ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया. लेकिन इन सभी फिल्मों-सीरीज ने अपनी कहानी में इंडियन एयर फोर्स के फाइटर पायलटों की अहम भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था. हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते इन पायलटों ने नियमों और हर पल मंडराते खतरे के बीच अपनी हिम्मत का परियच दिया था.
इसलिए इस सीरीद से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, जिसमें कारगिल युद्ध में इंडियन एयर फोर्स के साहस और हिम्मत की झलक देखने को मिलेगी. 'ऑपरेशन सफेद सागर' की कहानी लाखों-करोड़ों लोगों के उस धैर्य की कहानी भी है, जिसे उन्होंने युद्ध के दौरान बरकरार रखा था.
'ऑपरेशन सफेद सागर'सीरीज की शुरुआत उस दौर से होती है, जब उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर थे. टीवी पर भारत-पाकिस्तान दोस्ती की तस्वीरें और हेडलाइन्स दिखाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना कारगिल में घुसपैठ की तैयारी कर रही होती है. शुरुआत में नवाज शरीफ भी इस साजिश से पूरी तरह अनजान नजर आते हैं.
तो दूसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग में बिजी है. स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के किरदार में सिद्धार्थ और विंग कमांडर बी.एस. धनोआ के रोल में जिमी शेरगिल नजर आते हैं. जैसे-जैसे कारगिल की सच्चाई सामने आती है, वैसे-वैसे वायुसेना की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है. दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना, सेना को सही जानकारी देना और जरूरत पड़ने पर हवाई हमला करना ही कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाता है.
एक्टिंग की बात करें, तो सिद्धार्थ ने इस पूरी कहानी में अपनी जान लगा दी. उन्होंने अजय आहूजा के किरदार को बिना ज्यादा ड्रामा किए बहुत सादगी और गंभीरता से निभाया है. कई सीन ऐसे हैं, जहां उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही सब कुछ कह देते हैं. जिमी शेरगिल भी हमेशा की तरह अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेते हैं. एक सीनियर ऑफिसर का दबाव और जिम्मेदारी उन्होंने शानदार तरीके से पेश की.
यंग पायलटों के किरदार में अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्नव भसीन की गहरी दोस्ती को भी लोगों ने कापी एंजॉय किया. वहीं दीया मिर्जा, प्राजक्ता कोली और अमृता बागची ने उन परिवारों की बेचैनी भी दिखाई गई है, जो हर मिशन के बाद अपने अपनों के लौटने का इंतजार करते हैं. विनय पाठक ने नवाज शरीफ के किरदार में अलग छाप छोड़ी है, जबकि आदिल हुसैन, महेश मांजरेकर और बरुण सोबती भी अपने-अपने रोल में फिट बैठते हैं.
सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी धीमी शुरुआत है. पहले दो एपिसोड में कहानी आगे बढ़ने के बजाय तैयारी में ज्यादा समय लेती है. पाकिस्तान की राजनीति वाले कई सीन जरूरत से ज्यादा लंबे दिखाए जाते हैं. तो वहीं फाइटर पायलटों की पर्सनल लाइफ पर भी कुछ ज्यादा समय दिया गया है, जिससे कई बार कहानी की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दी.
हालांकि, चौथे एपिसोड के बाद सीरीज पूरी तरह ट्रैक पर लौट आती है. हवाई हमले की तैयारी, मौसम की चुनौतियां, तकनीकी फैसले और मिशन का रोमांच इसे काफी दिलचस्प बना देते हैं. यहां से ही वो हिस्सा शुरू होता है, जहां समझ आता है कि इस कहानी का असली हीरो ऑपरेशन सफेद सागर है.