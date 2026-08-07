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Operation Safed Sagar Review: कारगिल के बाद पहली बार आसमान में दिखी जंग, बदल गई युद्ध की पूरी कहानी

Series Operation Safed Sagar Review: कारगिल युद्ध पर बेस्ड मोस्ट अवेटेड सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' आज से ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है. ये इंडियन एयर फोर्स के साहस, रणनीति और बलिदान को दमदार अंदाज में पेश करती है. शानदार विजुअल्स, बेहतरीन एक्टिंग और इमोशनल कहानी इसे खास बनाते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 07, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:05 PM IST
Operation Safed Sagar Review: कारगिल के बाद पहली बार आसमान में दिखी जंग, बदल गई युद्ध की पूरी कहानी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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