धोखाधड़ी मामले से सोनाक्षी सिन्हा का इनकार, कर सकती हैं कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद उनकी प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि आयोजक मीडिया का उपयोग कर झूठे और तोड़-मोड़कर तथ्यों को पेश कर रहा है. अगर उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो सोनाक्षी और उनकी टीम कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी. पुलिस ने कि शिकायत में सोनाक्षी के अलावा चार अन्य लोगों का नाम भी लिया गया है जिसमें मालविका पंजाबी, धूमिल ठक्कर, एडगर सकारिया और अभिषेक सिन्हा शामिल हैं जिनके खिलाफ शिकायतकर्ता ने 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.

पुलिस शिकायत में प्रमोद शर्मा ने कहा कि एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए सोनाक्षी के खाते में 37 लाख रुपये की राशि स्थानांतरित की गई थी लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंची. पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए शर्मा ने हाल ही में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी लेकिन वह बच गए. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जांच के बाद एक मामला दर्ज किया है लेकिन कार्यक्रम आयोजक जहर खाने की धमकी देकर उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, नहीं लौटाए 37 लाख रुपये

अधिकारी ने बताया कि इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम पिछले साल 30 सितंबर को आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के लिए टैलेंट फुल ऑन कंपनी से करार किया गया. सोनाक्षी के निजी सचिव से बात हुई और उनके खाते में 37 लाख रुपये जमा कराए गए, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से इनकार कर दिया और आयोजक को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

Moradabad: Case filed against 5 persons for cheating including actor Sonakshi Sinha in Katghar area y'day on a complaint filed on Nov 24, allegedly because the actor didn't perform at a function in Delhi on September 30 after taking payment of 37 lakh.(File pic of Sonakshi Sinha) pic.twitter.com/BmkkszqDeP

