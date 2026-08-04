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Khatron Ke Khiladi 15: ईनाम की राशि से ज्यादा महंगा है औरी का बैग, पर्स की कीमत जान रोहित शेट्टी के उड़े होश

Khatron Ke Khiladi 15: सोशल मीडिया स्टार ओरी खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं. ओरी अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. नए एपिसोड में ओरी 75 लाख रुपये के हर्मीस ब्रांड के बैग के साथ नजर आते हैं. रोहित शेट्टी को जब बैग की कीमत के बारे में पता चलता है तो वह हैरान हो जाते हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 04, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:35 AM IST
Khatron Ke Khiladi 15: ईनाम की राशि से ज्यादा महंगा है औरी का बैग, पर्स की कीमत जान रोहित शेट्टी के उड़े होश

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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