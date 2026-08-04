Khatron Ke Khiladi 15: ईनाम की राशि से ज्यादा महंगा है औरी का बैग, पर्स की कीमत जान रोहित शेट्टी के उड़े होश

सोशल मीडिया से सबकी नजरों में आएं ओरी यानी ओरहान अवात्रामणि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. ओरी अक्सर बॉलीवुड की बड़ी पार्टी और स्टार्स के साथ लंच और डिनर पर नजर आते हैं. ओरी अक्सर लग्जरी आउटफिट में नजर आते हैं. हाल ही में वह रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं.
ओरी खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करते हुए नजर आए रहे हैं. शो उनके स्टंट से ज्यादा तो उनकी लग्जरी लाइफ सुर्खियों में है. लेटेस्ट एपिसोड में उनके हर्मीस ब्रांड का बैग चर्चा में बना हुआ है. दरअसल ओरी स्टंट के दौरान अपने साथ एक बैग लेकर आते हैं. इस बैग की कीमत लगभग 75 लाख है. कीमत जानकर रोहित शेट्टी भी हैरान हो जाते हैं.
पहले रोहित ने बोला कि उन्होंने सुना है कि ओरी के पास 71 लाख रुपये का बैग है. जिसके जवाब में ओरी ने बोला कि ये 71 नहीं 75 लाख रुपये का बैग है. कीमत बताते हुए ओरी ने मुंह पर हाथ रख दिया. बैग की कीमत सुनकर रोहित भी हैरान हो गए. रोहित ने मजाक में बोला कि कहां से चुराया है. इसके अलावा अविनाश ने बोला कि इतने पैसे तो शो जीतने के बाद भी नहीं मिलेंगे.
शो में ओरी पिंक कलर के हर्मीस साइडबैग के साथ शो में नजर आएं. रोहित शेट्टी ने ओरी से मजाक करते हुए पूछा कि ये बैग कितने का है. ओरी ने बोला कि उनका बैग 22 हजार का है, इसके बाद ओरी ने बैग की कीमत 22 लाख रुपये बताई है . इसके बाद ओरी ने बोला कि उनका ये बैग एक किडनी की कीमत जितना है.
ओरी अमीर परिवार से ते हैं. ओरी सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं. ओरी एक लग्जरी लाइफ जीते हैं. ओरी एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं. ओरी बड़े ब्रैंड्स के साथ कोलैब करते हैं. इसके अलावा वह बॉलीवुड पार्टी में जाते हैं जहां बॉलीवुड सेलेब्स उनके साथ फोटो क्लिक कराते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार ओरी एक पार्टी में जाने के लिए 15 से 25 लाख रुपये चार्ज करते हैं.