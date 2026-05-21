KKK 15 में ओरी को मिला साइलेंस ट्रीटमेंट? इंस्टाग्राम पर शेयर किए क्लिप, बोले- ‘कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता’

सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी एक बार फिर से खबरों का हिस्सा बन गए हैं. इस बार की वजह उनका एक इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो, जो उन्होंने शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के सेट से शेयर किया है. इस वीडियो में वो बस में अकेले बैठे दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है.
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इस समय रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग चल रही है, जिसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, करण वाही, रुबीना दिलैक, ओरी, जस्मिन भासिन, अविनाश मिश्रा, अविका गौर, विशाल आदित्य सिंह और हर्ष गुजराल समेत कई सितारे शामिल हुए हैं. लेकिन लगता है सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी को इस शो में मजा नहीं आ रहा है. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 क्लिप शेयर की हैं, जिसमें वो बाकी कंटेस्टेंट से दूर बैठे दिखाई दे रहे हैं. वहीं उन्होंने इस वीडियो में बताया कि कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता है.
शो से शेयर किया वीडियो
इस वीडियो में ओरी कंटेस्टेंटस की बस में अकेले बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने सफर के दौरान खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने अंदाज में लिखा, ‘बस में मैं अकेले बैठा हूं, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता’ साथ ही उन्होंने हैशटैग में शो का नाम ‘खतरों का खिलाड़ी 15’ भी जोड़ा. उनका ये हल्का-फुल्का अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है और लोग इसे एंटरटेनिंग बता रहे हैं.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो
औरी का ये वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, वैसे ही ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. फैंस लगातार इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे मजेदार बता रहा है तो कोई ओरी के कॉन्फिडेंट और फनी नेचर की तारीफ कर रहा है. ओरी की पोस्टिंग स्टाइल हमेशा ही अलग और यूनिक रहती है, और यही वजह है कि वो अक्सर वायरल हो जाते हैं.
ओरी की पर्सनैलिटी और शो में उनकी मौजूदगी
ओरी अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं. वो जहां भी जाते हैं, वहां से छोटे-छोटे अपडेट्स और मजेदार क्लिप्स शेयर करते रहते हैं. ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही वो लगातार सेट से क्लिप शेयर कर रहे हैं, जिससे शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
शो को लेकर बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट
‘खतरों के खिलाड़ी 15’ पहले ही अपने कंटेस्टेंट्स और स्टंट्स को लेकर खबरों में बना हुआ है. ऐसे में ओरी का ये नया मजेदार वीडियो शो के प्रमोशन जैसा भी असर डाल रहा है. फैंस अब शो के हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार इसकी बात हो रही है. ओरी की हल्की-फुल्की पोस्ट ने इस एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है, जिससे शो को लेकर लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
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