क्यों सारा को पसंद नहीं करते ओरी? डिप्रेशन की वजह बन गई थीं मां अमृता; ऐसा क्या हुआ था 2021 में सालों बाद किया खुलासा

सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहने वाले ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल दौर पर खुलकर बात की है. अपने एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें मेंटली इतना मजबूत किसने बनाया? तो उन्होंने साल 2021 की एक घटना को याद किया. ओरी ने साफ शब्दों में बताया कि सारा अली खान की मां अमृता सिंह की वजह से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था. उस बुरे वक्त ने उनकी पूरी जिंदगी और सोच को बदलकर रख दिया था.
पिंकविला से बातचीत के दौरान ओरी ने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बताया कि 2021 में अमृता सिंह ने उन्हें बुरी तरह परेशान कर दिया था. उन्होंने बताया कि वे दौर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और मुश्किल समय था. ओरी के मुताबिक, वे आज तक कभी इतने बुरे हालात से नहीं गुजरे थे, जितने में उस वक्त फंस गए थे. अमृता सिंह की वजह से उन्हें जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, उसने उन्हें अंदर से पूरी तरह हिलाकर रख दिया था और संभलना मुश्किल हो गया था.
ओरी ने आगे बताया कि जब वे उस परेशानी से जूझ रहे थे, तब उनके करीबी और दोस्त उन्हें दिलासा देते थे. लोग उनसे कहते थे कि इस मुश्किल से निकलकर वे और ज्यादा मजबूत इंसान बनेंगे, लेकिन उस समय ओरी का सोचना बिल्कुल अलग था. वो दर्द बयां करते हुए उन्होंने बताया, ‘मुझे जिंदगी में इतनी ज्यादा मजबूती की कोई जरूरत ही नहीं थी. भला कोई इंसान दर्द सहकर मजबूत क्यों बनना चाहेगा. उस समय वे सिर्फ उस घुटन और तनाव भरे माहौल से बाहर निकलना चाहते थे’.
समय बीतने के साथ ओरी को ये समझ आने लगा कि उस बुरे एक्सपीरियंस ने उनके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है. ओरी ने बताया कि उस गहरे सदमे के बाद अब उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगता. जब वे एक जाने-माने पब्लिक फिगर बने, तो शुरुआत में लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और नफरत भरे ताने दिए, लेकिन ओरी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अमृता वाले मामले ने उनके दिल और दिमाग को पूरी तरह सुन्न और बेपरवाह बना दिया था.
जब ओरी से सीधा सवाल किया गया कि उनको सारी अली खान क्यों नहीं पसंद और 2021 में उनके और अमृता सिंह के बीच असल में ऐसा क्या झगड़ा हुआ था? तो उन्होंने बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचा. ओरी ने बस इतना ही बताया कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीजें ही होती हैं और वे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते. हालांकि, दोनों के बीच की असली लड़ाई की वजह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन ओरी के बयानों से साफ झलकता है कि बात काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी.
इससे पहले जनवरी 2026 में दिए एक इंटरव्यू में भी ओरी ने सारा अली खान को लेकर कड़ा रुख अपना हुए एक भारी बयान दिया था. उन्होंने कहा था, ‘सारा के साथ दोस्ती का नाटक करने का मतलब ये होगा कि मैं उनकी मां की ओर से दिए गए दर्द को सही मान लूं, जो मैं कभी नहीं कर सकता’. ओरी ने ये भी साफ कर दिया था कि अगर अमृता सिंह खुद सामने आकर उनसे माफी मांग लें, तभी वे इस पुराने विवाद और ट्रॉमा को भुलाने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता.