Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्यों सारा को पसंद नहीं करते ओरी? डिप्रेशन की वजह बन गई थीं मां अमृता; ऐसा क्या हुआ था 2021 में सालों बाद किया खुलासा

Orry Shocking Reveals: सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे काले दौर को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि साल 2021 में सारा अली खान की मां अमृता सिंह की वजह से वे बेहद गहरे सदमे से गुजरे थे. आखिर दोनों के बीच क्या हुआ था, चलिए बताते हैं पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:25 AM IST
क्यों सारा को पसंद नहीं करते ओरी? डिप्रेशन की वजह बन गई थीं मां अमृता; ऐसा क्या हुआ था 2021 में सालों बाद किया खुलासा
Image Credit: आज भी वो सालों पुराना दर्द नहीं भूल पाए ओरी (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंतरिक्ष से दिखी धरती की सबसे बड़ी तबाही! ग्रीनलैंड का ग्लेशियर दो टुकड़ों में फटा
2
3
4
5