Oscar 2026: ‘देसी गर्ल’ के पति निक जोनस ने इंडियन फैंस को किया इंप्रेस, गोरे दामाद ने फिर दिखाया अपना देसी अंदाज, वीडियो वायरल

Nick Jonas viral Video: ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी स्टाइलिश एंट्री से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मगर इस बिग नाइट का पार्ट बनने से पहले सिंगर ने एक वीडियो शेयर की थी, जिसको देखने के बाद लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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ऑस्कर 2026 की सारी लाइमलाइट प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ले उड़े, अवॉर्ड नाइट में दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में प्रियंका चोपड़ा एक प्रिजेंटर के तौर पर शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ‘सेंटीमेंटल वैल्यू’ को अवॉर्ड दिया. लेकिन रेड कार्पेट पर पहुंचने से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अवॉर्ड नाइट की प्रीप्रैप सेशन की कुछ फोटोज को शेयर किया था, जिसमें वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ नजर आईं. वहीं इस बिग नाइट से पहले निक जोनस ने भी एक वीडियो अपलोड की, जो काफी वायरल हो रही है.
निक जोनस ने ऑस्कर नाइट में शामिल होने से पहले अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक फनी वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन इस सिंपल दिखने वाली वीडियो में इंडियन फैंस ने कुछ ऐसा देख लिया, जिसके बाद वो सिंगर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
क्यों कर रहे फैंस तारीफ
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस इस वीडियो में एक गिलास में पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके हाथ में लाल कलावा बंधा हुआ दिखाई दिया. सिंगर के हाथ में कलावा को देखकर इंडियन फैंस ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया है. आपको बता दें, भारतीय हिन्दू अपने हाथ में लाल कलावा पहनते हैं, जो उनकी रक्षा के लिए होता है.
कपल ने ली ग्लैमरस एंट्री
ऑस्कर में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा Dior का एक शानदार गाउन पहनकर शामिल हुई थीं, जिस पर उन्होंने डायमंड के नेकलेस को स्टाइल किया था. तो वहीं निक ने एक क्लासिक टक्सीडो में एंट्री ली, ये कपल वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में पूरी तरह से सफल हुआ.
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