बॉलीवुड

जिनकी फिल्म ने जीता था ऑस्कर, वो बोलीं- मैं सलमान खान को नहीं जानती, लेकिन शाहरुख की हूं दीवानी

ऑस्कर विनर शॉर्ट फिल्म ‘द एलिफेंट व्हिसपरर्स’ की निर्देशक गुनीत मोंगा ने आमिर खान और शाहरुख खान की तारीफ के पुल बांध दिए, तो वहीं सलमान खान को न जानने का स्टेटमेंट दे दिया. आइए जानते हैं पूरा माजरा.. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:32 PM IST
गुनीत मोंगा आज की सबसे सक्सेसफुल निर्देशक हैं, उनके अंडर बनी शॉर्ट फिल्म ‘द एलिफेंट व्हिसपरर्स’ ने ऑस्कर अवॉर्ड जीता है. उनकी इस फिल्म से देश को 14 साल बाद ये अवॉर्ड हासिल हुआ था, गुनीत अब तक 40 से ज्यादा फिल्में बना चुकी हैं और उन्हें इंडस्ट्री में 2 डिकेड से काम करने का एक्सपीरियंस है. वहीं कुछ समय पहले उन्होंने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ एक बिग बजट की फिल्म बनने की घोषणा की है. 

 

तीनों खान को दी रेटिंग
गुनीत मोंगा हाल ही में गेम चेंजर पॉडकास्ट का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्हें इंडस्ट्री के तीनों खान को 1 से लेकर 3 तक रेटिंग देने के लिए कहा गया था, जिसका जवाब सुनकर सभी शॉक्ड रह गए. गुनीत ने तुरंत सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘शाहरुख खान, आमिर खान और फिर सलमान खान.’ वहीं आगे निर्देशक ने शाहरुख को अपना बचपन का क्रश बताया और आमिर की काफी तारीफ भी की. गुनीत ने कहा, ‘शाहरुख मेरे बचपन के क्रश हैं और उन्होंने मुझे मुंबई आने के लिए इंस्पायर किया है.’ आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘जिस खान के साथ मैं बहुत लंबे समय से काम करना चाहती हूं वो आमिर खान हैं.’ 

‘मैं उन्हें जानती ...’
पॉडकास्ट के दौरान गुनीत मोंगा से सलमान खान को लेकर जब सवाल किया गया तो, गुनीत ने धीमी से मुस्कान के साथ कहा, ‘मैं उन्हें जानती तक नहीं. और मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे जानते हैं. कम से कम मैं शाहरुख और आमिर खान से मिल तो चुकीं हूं. लेकिन उनसे कभी नहीं मिली.’ गुनीत इस साल एक खास कारण से कान्स में शामिल हुई थीं. उनकी फिल्म ‘वीमेन इन फिल्म इंडिया’ ने 78वें कान्स फिल्म समारोह में अपनी अच्छी शुरुआत की. यह एक कदम पहल के तहत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर समानता को स्वीकार करने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.

oscar winner film the elephant whisperersdirector guneet mongaSalman KhanShah Rukh Khanaamir khan

