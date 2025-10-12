Advertisement
फिल्म जगत से फिर आई मनहूस खबर, ऑस्कर-विनिंग एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा, 60 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

Oscar-winning Actress Death: इस साल फिल्म जगत के कई बड़े नाम दुनिया से रुखसती ले चुके हैं और पीछे अपनी ढेर सारी यादें छोड़ गए. हाल ही में इंडस्ट्री फिर एक बार मनहूस खबर आई, जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया. एक फेमस ऑस्कर-विनिंग एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा कह दिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:57 AM IST
ऑस्कर-विनिंग एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा
ऑस्कर-विनिंग एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा

Diane Keaton Passes Away: हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डायन कीटन का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है. ‘पीपल’ मैगजीन ने परिवार के प्रवक्ता के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है. डायन ने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 'द गॉडफादर ट्रिलॉजी', 'द फर्स्ट वाइव्स क्लब' और वूडी एलन के साथ 8 फिल्में शामिल हैं. वे अपने अलग अंदाज, टर्टलनेक स्वेटर और हैट्स के लिए मशहूर थीं. उन्होंने अपने खास स्टाइल और सादगी से हमेशा फैंस का दिल जीता. 

और उनका ये अंदाज ही उनको बाकी एक्ट्रेसेस से बिल्कुल अलग पहचान था. डायन कीटन को 1977 की रोमांटिक फिल्म 'एनी हॉल' के लिए ऑस्कर अवॉर्ड मिला था. इस फिल्म में उन्होंने वूडी एलन की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था, जो दर्शकों के दिलों में बस गया. उन्होंने रेड्स, मार्विन्स रूम और समथिंग्स गॉटा गिव जैसी फिल्मों के लिए भी ऑस्कर नॉमिनेशन पाया. एनी हॉल उनकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई, जिसे वूडी एलन ने उनके साथ अपने रिश्ते पर आधारित किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डायन कीटन का इंटरव्यू 

डायन ने एक इंटरव्यू में कहा था, “वो किरदार मेरी ही झलक था, बस थोड़ा और निखरा हुआ”. 1977 में 'एनी हॉल' और 'लुकिंग फॉर मिस्टर गुडबार' के बाद डायन टाइम मैगजीन के कवर पर आईं. उस दौर में रोलिंग स्टोन ने उन्हें “नई कैथरीन हेपबर्न” बताया था. 40 साल बाद जब उन्हें अमेरिकन फिल्म इंस्टिट्यूट से लाइफ अचीवमेंट अवॉर्ड मिला, तो वूडी एलन ने कहा था, “मैंने जो भी हासिल किया है, उसमें डायन का बहुत बड़ा योगदान है”. डायन न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस थीं, बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर और राइटर भी थीं. 

2 घंटे 45 मिनट की वो रिकॉर्ड-ब्रेकिंग फिल्म... जिसकी दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, सिर्फ 10 दिन के अंदर दुनियाभर में रचा इतिहास

डायन कीटन ने लिखीं 2 किताबें 

उन्होंने कैलिफोर्निया के पुराने घरों को रीस्टोर करने का भी शौक रखा. उन्होंने अपने जीवन पर दो किताबें लिखीं Then Again (2011) और Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2014). पहली किताब में उन्होंने बताया कि 20 की उम्र में वे बुलिमिया नाम की ईटिंग डिसऑर्डर से जूझी थीं. उनके पर्सनल रिश्ते भी काफी फेमस रहे. वूडी एलन, वॉरेन बीटी और अल पचीनो के साथ उनके रिश्ते लंबे समय तक सुर्खियों में रहे. डायन ने एक बार कहा था, “मेरी जिंदगी के हर दशक में एक अलग शख्स था, वूडी मेरे 20s के, वॉरेन 30s के और अल पचीनो 40s के”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डायन कीटन का परिवार और करियर 

5 जनवरी, 1946 को लॉस एंजिल्स में जन्मी डायन 4 भाई-बहनों में वे सबसे बड़ी थीं. उन्होंने अपनी मां का उपनाम ‘कीटन’ अपनाया ताकि एक जैसी नाम वाली दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग पहचान बना सकें. बचपन में उनका परिवार सैंटा एना में बस गया था. उन्होंने न्यूयॉर्क के ‘नेबरहुड प्लेहाउस’ में एक्टिंग सीखी. हेयर नामक ब्रॉडवे म्यूजिकल से उन्हें पहला मौका मिला, लेकिन उन्होंने न्यूड सीन करने से इनकार कर दिया था. जल्द ही वूडी एलन के नाटक Play It Again, Sam के लिए ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी.

डायन कीटन ने कभी नहीं की शादी 

डायन और वूडी की दोस्ती ने न सिर्फ उनका करियर बनाया, बल्कि कई शानदार फिल्में भी बनाई. जिनमें 'स्लीपर', 'लव एंड डेथ' और 'मैनहैटन'. 'द गॉडफादर' में उन्होंने अल पचीनो की लवर ‘के एडम्स’ का रोल निभाकर हॉलीवुड में अपनी जगह बनाई. डायन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दो बच्चों डेक्सटर और ड्यूक को गोद लिया. उन्होंने कहा था, “मुझे हमेशा खुद में खोए रहना पसंद था, लेकिन बच्चों ने मेरी ज़िंदगी को नया मतलब दिया”. डायन कीटन अपने किरदारों, स्टाइल और ईमानदार जीवन जीने के तरीके के लिए हमेशा याद की जाएंगी.

Diane Keaton

