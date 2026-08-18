/पिता बोले शायरी से पेट नहीं भरता, बेटे ने शब्दों से बना दी अपनी दुनिया ... जानिए कैसे ‘मोरा गोरा अंग लई ले’ ने बदल दी गुलजार की जिंदगी

हिन्दी फिल्मों के मशहूर गीतकार गुलजार का बचपन कभी आसान नहीं था. उनकी मां का निधन बचपन में ही हो गया और पिता की तीन शादियों के बीच उनकी परवरिश परिवार की मुश्किल दौर में हुई. लेकिन परेशानियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर एक ऐसी दुनिया बनाई, जो आगे उनकी कविताओं, गीतों और फिल्मों में नजर आई. हर किसी की तरह पार्टिशन ने उनकी जिंदगी पर भी गहरा असर डाला और पाकिस्तान से भारत आने का सफर उनके मन में हमेशा के लिए एक दर्द छोड़ गया. दिल्ली आने के बाद गुलजार के हिस्से में आलीशान कमरा नहीं, बल्कि पिता की दुकान का गोदाम आया. रात में वहीं सोना और सुबह स्कूल जाना उनकी रोजाना की जिंदगी बन गई.
लेकिन ये जिंदगी भी इतना आसान कहा होती है. उस दौर में न बिजली, न मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसी अंधेरे में उनके लिए एक रोशन खिड़की खोल दी थी. गोदाम के सामने एक किताबों का स्टॉल था. गुलजार ने किताबों को वक्त काटने का जरिया बनाया और धीरे-धीरे वही उनकी दुनिया बन गई. वो इतनी तेजी से किताबें पढ़ते कि दुकानदार भी परेशान हो गया.
गुलजार को किताब पढ़ते देखकर एक दिन उसने उन्हें रवींद्रनाथ टैगोर की रचना का उर्दू अनुवाद थमा दिया. यही किताब उनके भीतर छिपे लेखक से उनकी पहली मुलाकात बनी. अब वो सिर्फ किताबें पढ़ने वाले लड़के नहीं थे, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी दुनिया को समझने लगे थे. वहीं पार्टिशन के बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति बदली तो गुलजार मुंबई पहुंच गए. पढ़ाई छूटी और बायकुला के एक गैराज में काम शुरू किया. उस दौरान उनका काम दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के लिए रंगों के सैंपल तैयार करना था. बाहर से देखें तो ये एक आम नौकरी थी, लेकिन गुलजार के भीतर उस वक्त एक दूसरी फिल्म चल रही थी.
गुलजार काम से बचा समय किताबों और लिखने में गुजारा करते थे. कागज पर वो अपने नाम के साथ ‘गुलजार दीनवी’ लिखा करते थे. उनके पिता चाहते थे कि बेटा कोई अच्छा काम करे, जबकि गुलजार शब्दों की दुनिया में अपना फ्यूचर तलाश रहे थे. पिता ने उन्हें समझाया कि शायरी से पेट नहीं भरता, लेकिन गुलजार ने शायद तय कर लिया था कि अगर जिंदगी कहानी है, तो वो अपनी कहानी खुद लिखेंगे.
गुलजार के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. उनके रूममेट देबू सेन, बिमल रॉय के असिस्टेंट थे. इसी रिश्ते ने गुलजार की मुलाकात महान फिल्मकार बिमल रॉय से करवाई. फिल्म ‘बंदिनी’ के लिए एक गीत लिखने की जरूरत थी और गुलजार को मौका मिला. उन्होंने लिखा, ‘मोरा गोरा अंग लई ले’. एसडी बर्मन ने जब इन शब्दों को म्यूजिक दिया तो, बिमल रॉय ने उनकी कला को पहचान लिया. यही वो मोड़ था, जहां गैराज का काम पीछे छूटने लगा और सिनेमा का दरवाजा खुल गया. बिमल रॉय ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया. गुलजार ने सिर्फ गीत नहीं लिखे, बल्कि फिल्म डायरेक्शन की बारीकियां भी सीखीं. एक गैराज वर्कर अब सिनेमा की भाषा सीख रहा था.
गुलजार सिर्फ एक आम गीतकार बनकर रुकने वाले नहीं थे. उन्होंने कहानी, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में भी अपनी पहचान बनाई. साल 1971 में ‘मेरे अपने’ से निर्देशन की शुरुआत की. इसके बाद, ‘कोशिश’, ‘अचानक’, ‘मौसम’, ‘अंगूर’, ‘इजाजत’ और ‘लेकिन’ जैसी फिल्मों ने उनके सिनेमा को एक अलग पहचान दी. ‘कोशिश’ जैसी फिल्म के लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखकर कैरेक्टर्स की दुनिया को करीब से समझने की कोशिश की. उनकी फिल्मों में बड़े शोर के बजाय छोटे-छोटे एहसास बोलते हैं, एक खामोशी, एक अधूरा रिश्ता, एक इंतजार या फिर किसी पुराने शहर की गंध. यही गुलजार की खासियत बन गई. वो कहानी को सिर्फ पर्दे पर नहीं रखते थे, उसे लोगों के भीतर गहराई तक छोड़ दिया करते थे.
गुलजार और एक्ट्रेस राखी का रिश्ता भी उनकी जिंदगी का सबसे फेमस चैप्टर रहा. शादी के बाद बेटी मेघना का जन्म हुआ, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में दूरियां आई गईं. ‘आंधी’ की शूटिंग के दौरान पैदा हुई गलतफहमियों ने रिश्ते को और मुश्किल बना दिया और दोनों अलग-अलग रहने लगे. हालांकि, उन्होंने कभी ऑफिशियली तलाक नहीं लिया. उनकी बेटी मेघना गुलजार दोनों के बीच एक मजबूत कड़ी बनी रहीं. गुलजार की जिंदगी के इस सफर से पता चलता है कि जो इंसान पर्दे पर रिश्तों की सबसे खूबसूरत परतें लिख सकता है, उसकी अपनी जिंदगी भी हमेशा आसान नहीं होती.
गुलजार की कलम की उड़ान सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही नहीं रही. फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ के गीत Jai Ho ने उनके शब्दों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में मदद की. सिंगर ए आर रहमान के म्यूजिक और गुलजार के बोलों ने साल 2009 में उन्हें बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर दिलाया. इसके बाद, यही गाना ग्रैमी अवॉर्ड तक पहुंचा और साल 2010 में गुलजार, एआर रहमान और तन्वी शाह को सम्मान मिला. ये वो पल था, जब कभी गैराज में रंगों के सैंपल बनाने वाला शख्स दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपने लिखे शब्दों के लिए पहचाना जा रहा था. Jai Ho सिर्फ एक अवॉर्ड विनिंग गाना नहीं था, बल्कि उस जर्नी की मंजिल थी, जिसकी शुरुआत एक अंधेरे गोदाम में किताब पढ़ते लड़के से हुई थी.
आज गुलजार का नाम सिर्फ सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर या ऑस्कर विनर के रूप में नहीं लिया जाता. वो एक ऐसी क्रिएटिव आवाज हैं, जिसने कविता, कहानी, सिनेमा और संगीत के बीच की सीमाओं को लगातार तोड़ा. उनके योगदान के लिए उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. लेकिन शायद गुलजार की असली सफलता ट्रॉफियों नहीं, बल्कि वो असर है जो उनके शब्द दशकों बाद भी पैदा करते हैं. ‘तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं’ जैसे गीत हों या उनकी कविताओं की खामोशियां, हर जगह एक आम इंसान की भावना दिखाई देती है.
. 'दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात-दिन...'
. 'कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे, औरों को समझाया है...'
. 'नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है...'
. 'आने वाला पल जाने वाला है...'