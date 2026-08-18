/पिता बोले शायरी से पेट नहीं भरता, बेटे ने शब्दों से बना दी अपनी दुनिया ... जानिए कैसे ‘मोरा गोरा अंग लई ले’ ने बदल दी गुलजार की जिंदगी

गुलजार की कलम की उड़ान सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही नहीं रही. फिल्म ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ के गीत Jai Ho ने उनके शब्दों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में मदद की. सिंगर ए आर रहमान के म्यूजिक और गुलजार के बोलों ने साल 2009 में उन्हें बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर दिलाया. इसके बाद, यही गाना ग्रैमी अवॉर्ड तक पहुंचा और साल 2010 में गुलजार, एआर रहमान और तन्वी शाह को सम्मान मिला. ये वो पल था, जब कभी गैराज में रंगों के सैंपल बनाने वाला शख्स दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपने लिखे शब्दों के लिए पहचाना जा रहा था. Jai Ho सिर्फ एक अवॉर्ड विनिंग गाना नहीं था, बल्कि उस जर्नी की मंजिल थी, जिसकी शुरुआत एक अंधेरे गोदाम में किताब पढ़ते लड़के से हुई थी.