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पिता बोले शायरी से पेट नहीं भरता, बेटे ने शब्दों से बना दी अपनी दुनिया ... जानिए कैसे ‘मोरा गोरा अंग लई ले’ ने बदल दी गुलजार की जिंदगी

Gulzar Untold Story​ : 18 अगस्त, साल 1934 ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के दीना गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया. नाम रखा गया संपूर्ण सिंह कालरा. शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर गुलजार कहलाएगा और हिंदी सिनेमा की भावनाओं को शब्द देने वाला ऐसा नाम बनेगा, जिसे दुनिया सम्मान से याद करेगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:20 AM IST
पिता बोले शायरी से पेट नहीं भरता, बेटे ने शब्दों से बना दी अपनी दुनिया ... जानिए कैसे ‘मोरा गोरा अंग लई ले’ ने बदल दी गुलजार की जिंदगी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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