'ये शर्मनाक है...' Oscars 2026 में धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट ना मिलने पर बोलीं हेमा मालिनी, फैंस का फूटा सोशल मीडिया पर गुस्सा

Hema Malini on Oscars: 'ऑस्कर 2026' में कुछ ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के कई सितारों को वो रास नहीं आया. 79वें 'ब्रिटिश एकेदमी फिल्म अवॉर्ड्स' के इन मेमोरियम सेगमेंट में धर्मेंद्र को याद किया गया. लेकिन, जब ऑस्कर अवॉर्ड में क्लिप चल रही थी तो लोगों को धर्मेंद्र की क्लिप का इंतजार था. लेकिन, उनके हाथ निराशा लगी क्योंकि मेमोरियम सेगमेंट में धरमपाजी को याद नहीं किया गया. ऐसे में कई फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया. इस बीच ऑस्कर में हुए इस इंसीडेंट को लेकर वेटरन एक्टर की वाइफ और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने रिएक्ट किया है.

ये बेशक शर्मनाक है

एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए हेमा मालिनी ने रिएक्ट किया है. हेमा ने कहा- 'ये शर्मनाक है. एक ऐसे एक्टर को नजर अंदाज करना शर्मनाक है जिन्हें दुनिया के कई हिस्सों में लोग पसंद करते हैं. धरमजी को हर जगह जाना और पहचाना जाता है. हालांकि ये भी सच है कि ऑस्कर द्वारा नजरअंदाज किए जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्हें अपनी लाइफ में ज्यादा अवॉर्ड नहीं मिले. हम दोनों अपने देश में प्यार पाकर खुश हैं. लेकिन, अवॉर्ड हमेशा उनसे दूर रहे. मुझे भी लाल पत्थर और मीरा में अपने बेहतरीन काम के लिए कोई अवॉर्ड नहीं मिला था.'

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कई सितारों को पहले किया जा चुका याद

खास बात है कि ऑस्कर इन मेमोरियल सेगमेंट में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों को याद किया जा चुका है. जिनमें नितिन चंद्रकांत देसाई, इरफान खान, भानु अथैया, श्रीदेवी और शशि कपूर शामिल हैं. लेकिन, इस बार धर्मेंद्र को याद ना किया जाना कई लोगों को खला.

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फैंस का फूटा गुस्सा

ऑस्कर में धरमपाजी को याद ना किया जाने से उनके फैंस काफी गुस्से में हैं. एक फैन ने लिखा- 'ऑस्कर में बीते साल दिवंगत हुए लोगों की लिस्ट दिखाई गई. लेकिन, धर्मेंद्र का नाम तक नहीं लिया गया. हमारे महान भारतीय एक्टर जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया. हमारे दिग्गजों को पहचान तक नहीं मिलती. तो इनका इतना प्रचार क्यों?'