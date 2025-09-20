ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल 'होमबाउंड', नीरज घायवान की फिल्म को मिली ऑफिशियल एंट्री
Hindi News बॉलीवुड

ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल 'होमबाउंड', नीरज घायवान की फिल्म को मिली ऑफिशियल एंट्री

नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर 2026 के अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुनी गई है. इसके पहले नीरज घायवान की फिल्म को 2025 के टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए दूसरा स्थान दिया गया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:36 AM IST
ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल 'होमबाउंड', नीरज घायवान की फिल्म को मिली ऑफिशियल एंट्री

हिंदी फिल्म 'होमबाउंड' को 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है. यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेगी. इसकी घोषणा शुक्रवार, 19 सितंबर को कोलकाता में एन चंद्र ने की. ये फिल्म अभी तक भारत में रिलीज नहीं हुई है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर 'होमबाउंड' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को कान्स प्रीमियर में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था. इतना ही नहीं इस फिल्म ने 2025 के टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में अंतरराष्ट्रीय पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए दूसरा उपविजेता का स्थान हासिल किया था.

बता दें कि जाह्नवी, ईशान और विशाल जेठवा स्टारर फिल्म 'होमबाउंड' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. मेकर्स ने बुधवार को इसका ट्रेलर रिलीज किया था.इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए ट्रेलर के कैप्शन में लिखा गया, "हमारे दिल का एक टुकड़ा पेश कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये आपके दिल में जगह बना ले. होमबाउंड, ऑफिशियल ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी."

ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल 'होमबाउंड

यह ट्रेलर न सिर्फ दोस्ती की मिठास दिखाता है, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी उजागर करता है. ट्रेलर की शुरुआत ही दिल जीत लेती है. उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में दो बचपन के दोस्त, चंदन कुमार (विशाल जेठवा) और मोहम्मद शोएब अली (ईशान खट्टर), पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते नजर आते हैं. दोनों का सपना पुलिस अधिकारी बनना है और इसके लिए दोनों मेहनत भी करते हैं.

ट्रेलर में भेदभाव की आग, बेरोजगारी का बोझ और पहचान की तलाश जैसे मुद्दे इतनी बेबाकी से उभरते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मस्ती-मजाक के पलों के बीच आंसू, और दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती हर तूफान में बनी रहती है.इस फिल्म में विशाल ने चंदन कुमार और ईशान ने मोहम्मद शोएब अली की भूमिका निभाई है, वहीं जाह्नवी फिल्म में सुधा भारती का किरदार निभा रही हैं. करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षिका परमार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म पहले ही कान्स 2025 में धूम मचा चुकी है, जहां इसे खूब वाहवाही मिली. वहीं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी चमक बरकरार रही.

सीएम मोहन यादव ने बताया गौरव का क्षण

इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है. एमपी के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 'होमबाउंड' का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है. यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश में शूट हुई फीचर फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है. 

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 ने सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रिया और अनुमतियों को कम एवं सरल कर फिल्मांकन को आसान बनाया है. साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए हैं. 'होमबाउंड' का मध्य प्रदेश में फिल्माया जाना और उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश तेजी से एक प्रमुख ग्लोबल शूटिंग हब के रूप में स्थापित हो रहा है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गत वर्ष फिल्म 'लापता लेडीज' को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था. यह सफलता हमारे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और कला के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है.

