Oscar 2027: ऑस्कर के नियमों में बड़ा बदलाव, क्या अब भारतीय फिल्मों के लिए खुल गया जीत का बड़ा रास्ता?

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2027 में होने वाले 99 वें ऑस्कर अवॉर्ड समारोह के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन बदलावों ने हर किसी को हैरान किया, तो किसी को राहत दी. दरअसल, एकेडमी ने फ्राइडे को नियमों में बड़े बदलावों का ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ा और चर्चित बदलाव फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर है. नए नियमों के अनुसार, अगर किसी फिल्म में AI का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, वॉयस क्लोनिंग या फेस रिप्लेसमेंट के लिए हो, तो इसकी पूरी जानकारी एकेडमी को देनी होगी.

एकेडमी का मानना है कि AI का बढ़ता उपयोग क्रिएटिविटी की स्पिरिट को कम कर सकता है. इसलिए अब ये तय किया जाएगा कि फिल्म मेकिंग में इंसानी योगदान की ज्यादा बना रहे. हालांकि AI के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही जरूरी कर दी गई है.

एक्टर्स को एक ही कैटेगरी में कई नॉमिनेशन

इस दौरान ऑस्कर में एक और बड़ा बदलाव एक्टिंग कैटेगरी से जुड़ा है. अब कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा फिल्मों के लिए नॉमिनेट हो सकता है. पहले ये ऐसा नहीं होता था और बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे, लेकिन नए नियम इसे आसान बनाने में मदद करेंगे. हालांकि, इसके साथ शर्त है कि वो परफॉर्मेंस टॉप 5 वोटों में शामिल हों. पहले दूसरी सभी कैटेगरी से अलग अगर किसी एक्टर की फिल्मों को टॉप पांच वोटों में से दो या तीन वोट भी मिलते थे, तो सिर्फ उसी परफॉर्मेंस को अवॉर्ड के लायक माना जाएगा.

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इस बदलाव से उन कलाकारों को फायदा होगा जो एक ही साल में कई मजबूत परफॉर्मेंस देते हैं. इससे कॉम्पीटिशन और भी बढ़ जाएगा और दर्शकों को अलग-अलग टैलेंट को देखने का मौका मिलेगा.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दी छूट

ऑस्कर 2027 में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी को और ज्यादा जगह मिली है. अब कई देशों की फिल्मों को शामिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ढील दी गई है. इससे उन देशों की फिल्मों को भी मौका मिलेगा जो पहले तकनीकी या बांटने संबंधी कारणों से पीछे रह जाते थे. ये कदम ग्लोबल सिनेमा को मंच देने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है. भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे उभरते फिल्म बाजारों को इससे काफी लाभ मिलने की उम्मीद है.

भारत के लिए अच्छी खबर

इस बड़े बदलाव से एकेडमी ने अपने उस पुराने नियम पर दोबारा विचार किया है, जिसके अनुसार 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' कैटेगरी में हर देश से सिर्फ एक ही फिल्म (जिसे लोकल, एकेडमी द्वारा मंजूर कमेटी ने चुना हो) मुकाबला कर सकती थी. अब, कोई भी फिल्म कई बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में से किसी एक में बड़ा पुरस्कार जीतकर भी इस कैटेगरी में के लिए शामिल हो सकती है. इन फेस्टिवल्स में बर्लिन, बुसान, कान्स, सनडांस, टोरंटो और वेनिस शामिल हैं. आसान भाषा में कहें तो, अब किसी एक देश या क्षेत्र को 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' ऑस्कर के लिए एक से ज्यादा नॉमिनेशन मिल सकते हैं.

डिजिटल रिलीज और थिएट्रिकल रन के नियम

एकेडमी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रिलीज नियमों में भी बदलाव किए हैं. अब फिल्मों के लिए लिमिटेड थिएट्रिकल रन के साथ-साथ स्ट्रीमिंग रिलीज को भी ज्यादा परमिशन दी गई है, बशर्ते वे अन्य दूसरी शर्तों को पूरा करें. कोविड-19 महामारी के बाद से फिल्म रिलीज के तरीकों में आए बदलावों को देखते हुए ये कदम जरूरी माना जा रहा था. इससे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए ऑस्कर की दौड़ में शामिल होना आसान होगा.

म्यूजिक और टेक्निकल कैटेगरी में बदलाव

म्यूजिक और अन्य टेक्निकल कैटेगरी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. ओरिजिनल स्कोर और साउंड डिजाइन के लिए अब ज्यादा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि जजिंग प्रोसेस सही और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके. इन नए नियमों का फिल्म इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ सकता है. AI को लेकर सख्ती से फिल्ममेकर्स को अपनी क्रिएटिव प्रक्रिया को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा. वहीं, इंटरनेशनल कैटेगरी के विस्तार से ग्लोबल सिनेमा को नई पहचान मिलने की उम्मीद है.