ऑस्कर के नए नियम, अब एक्टर्स को एक ही केटेगरी में मिल सकते हैं कई नॉमिनेशन; जानें न्यू रूल में क्या-क्या बदला?

Oscars 2027 Rules: ऑस्कर अवॉर्ड 2027 के लिए एकेडमी ने कई बड़े नियम बदलाव किए हैं, जिनका असर पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ सकता है. नए नियमों में फिल्मों में AI के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि क्रिएटिव काम की पारदर्शिता बनी रहे. साथ ही इंटरनेशनल कैटेगरी को और विस्तार दिया गया है, जिससे दुनिया भर की फिल्मों को ज्यादा मौके मिलेंगे.
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एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2027 में होने वाले 99वें ऑस्कर अवॉर्ड समारोह के लिए नए नियन जारी किए हैं. इन बदलावों ने हर किसी को चौंका दिया है. दरअसल, एकेडमी ने शुक्रवार को नियमों में बड़े बदलावों का ऐलान किया है. नए नियम के मुताबिक, एक्टर्स को एक ही केटेगरी में कई नॉमिनेशन की इजाजत होगी. इतना ही नहीं, नए नियम के अनुसार, अब एक ही देश दो फिल्मों को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म केटेगरी के लिए भेज सकता है, जिसे लेकर भारतीय फिल्म निर्माता भी बेहद खुश हैं।
इसके अलावा एक्टिंग कैटेगरी में चाहे वह लीड हो या सपोर्टिंग रोल, एक्टर को एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है. हालांकि, इसके साथ शर्त है कि वे परफॉर्मेंस टॉप पांच वोटों में शामिल हों. पहले दूसरी सभी कैटेगरी के उलट अगर किसी एक्टर की फिल्मों को टॉप पांच वोटों में से दो या तीन वोट भी मिलते थे, तो सिर्फ उसी परफॉर्मेंस को योग्य माना जाता था जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हों.
उदहारण के लिए समझ सकते हैं कि अगर लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक ही साल में दो बेहतरीन लीड परफॉर्मेंस आती हैं. तो अब उन्हें 'बेस्ट एक्टर' कैटेगरी में दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है. यही नियम तब भी लागू होगा अगर उनकी एक से ज्यादा सपोर्टिंग परफॉर्मेंस हों.
इसके अलावा, पहले 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' कैटेगरी में हर देश या क्षेत्र से सिर्फ एक ही फिल्म (जिसे स्थानीय, एकेडमी द्वारा मंजूर समिति ने चुना हो) मुकाबला कर सकती थी. लेकिन अब जो बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कि कोई भी फिल्म कई बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में से किसी एक में शीर्ष पुरस्कार जीतकर भी इस कैटेगरी में विचार के लिए योग्य हो सकती है. इन फेस्टिवल्स में बर्लिन (गोल्डन बेयर), बुसान (बेस्ट फ़िल्म अवार्ड), कान्स (पाल्मे डी'ओर), सनडांस (वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी प्राइज), टोरंटो (प्लेटफॉर्म अवार्ड) और वेनिस (गोल्डन लायन) शामिल हैं. यानी कि अब किसी एक देश या क्षेत्र को 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर' ऑस्कर के लिए एक से ज्यादा नॉमिनेशन मिल सकते हैं.
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