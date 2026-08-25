/K-Drama लवर्स के लिए परफेक्ट है ये सीरीज, याददाश्त खो चुकी लड़की को मिला नकली बॉयफ्रेंड, रोमांस, ड्रामा और ट्विस्ट से है भरपूर

पिछले कुछ सालों से दुनियाभर के देशों में कोरियन ड्रामा का क्रेज काफी बढ़ गया है. अधिकतर लोग कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं. अगर आपको भी कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो आप नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट रिलीज सीरीज देख सकते हैं. इस सीरीज को आप वीकेंड पर या कभी भी देख सकते हैं. ये कोरियन सीरीज नेटप्लिक्स पर रिलीज हुई है. रिलीज होती हैं सीरीज ट्रेंड कर रही है.
Our Sticky Love कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स ओटीटी पर ट्रेंड कर रहा है. इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको सस्पेंस और कंफ्यूजन देखने को मिलेगा. इस सीरीज में क्यूट सीन भी हैं जो कि दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. सीरीज की कहानी एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जो वकील होती है. लेकिन एक केस में कुछ अपराधी महिला पर हमला कर देते हैं. इस हमले की वजह से महिला की याददाश्त चली जाती है. यहीं से कहानी की शुरुआती होती है.
ऑवर स्टिकी लव कोरियन ड्रामा को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है. सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़का जो बॉक्सर होता है. परिवार के लिए गुंडा बन जाता है. इसके बाद वह एक लड़की को बचाने के लिए फिर से सही रास्ते पर आ जाता है. लड़के का परिवार उस लड़की की मदद करते हैं जिसे कोई जानता ही नहीं है. परिवार के अलावा लड़के गांव के लोग भी उस लड़की मदद के लिए आगे आते हैं. इस सीरीज में आपको रोमांस, एक्शन और नफरत देखने को मिलेगी.
कहानी की शुरुआत गो यून से होती है. गो यून से एक एक केस की वजह से अपराधी से जाल में फंस जाती है. अपराधी यो यून को मारने की कोशिश करते हैं इस दौरान गो यून को चोट ल ग जाती है. इस चोट की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है. इसके बाद गो यून की लाइफ में जांग ताए हा आता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड होने का दावा करता है. लड़की को यकीन नहीं होता है कि यह आदमी इसका बॉयफ्रेंड है. जिसके बाद कहानी में मजेदार ट्विस्ट आता है. शहर की लड़की गांव में रहने लगती हैं. इस दोनों में सच में प्यार हो जाता है. वहीं जांग ताए हा लड़की अपराधियों से बचाता है.
इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड हैं. हर एपिसोड में अलग अलग और इंट्रेस्टिंग कहानी है. हर एपिसोड में लगेगा कि लड़की की याददाश्त वापस आ गई है, क्या उसे उनक गैंग के बारे में पता लग गया. लड़की की याददाश्त कब वापस आएगी, इस बारे में जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी चाहिए.