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K-Drama लवर्स के लिए परफेक्ट है ये सीरीज, याददाश्त खो चुकी लड़की को मिला नकली बॉयफ्रेंड, रोमांस, ड्रामा और ट्विस्ट से है भरपूर

अगर आपको करियर ड्रामा देखना पसंद है तो आप नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस सीरीज को देख सकते हैं. दर्शकों को ये सीरीज काफी पसंद आ रही है.

Written ByShilpa
Published: Aug 25, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:36 PM IST
K-Drama लवर्स के लिए परफेक्ट है ये सीरीज, याददाश्त खो चुकी लड़की को मिला नकली बॉयफ्रेंड, रोमांस, ड्रामा और ट्विस्ट से है भरपूर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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