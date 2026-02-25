Advertisement
trendingNow13121838
Hindi Newsबॉलीवुडसिनेमा की दुनिया में लाएगी प्रलय! ‘धुरंधर 2’ को लेकर डायरेक्टर ने की भविष्यवाणी, बोले- ‘हिंदी क्या, साउथ फिल्मों को भी छोड़ देगी पीछे...’

सिनेमा की दुनिया में लाएगी प्रलय! ‘धुरंधर 2’ को लेकर डायरेक्टर ने की भविष्यवाणी, बोले- ‘हिंदी क्या, साउथ फिल्मों को भी छोड़ देगी पीछे...’

Dhurandhar 2: 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ का दूसरा पार्ट ‘धुरंधर 2’ अगले महीने मार्च में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच फिल्म को लेकर इंडस्ट्री से जुड़ी एक जानी-मानी हस्ती ने बड़ा बयान दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए बताते हैं आखिरी क्या है पूरा माजरा?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RGV Statement On Dhurandhar 2
RGV Statement On Dhurandhar 2

RGV Statement On Dhurandhar 2: हम यहां साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की बात कर रहे हैं. वे अक्सर इंडस्ट्री से लेकर देश-दुनिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते रहते हैं. कुछ समय पहले उन्होंने 2025 में रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की थी और अब वे ‘धुरंधर 2’ की रिलीज को लेकर एक्साइटेड हैं. वे अक्सर अपने X हैडल पर इस फिल्म और इसके मेकर्स की जमकर तारीफ करते रहते हैं. 

हाल ही में एक बार फिर उन्होंने एक लंबा नोट लिखकर कहा कि आदित्य धर और रणवीर सिंह की ये फिल्म भारतीय सिनेमा का पूरा खेल बदल सकती है. उनके मुताबिक ‘धुरंधर 2’ एक ऐसी फिल्म है जो पुराने ट्रेंड को खत्म कर एक नया ट्रेंड ला सकती है. आरजीवी ने अपने नोट में लिखा, ‘‘धुरंधर 2’ एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो डायनासोर एरा का अंत कर सकता है’. उनका मानना है कि ये फिल्म पैन इंडिया साउथ फिल्मों के ट्रेंड को भी पीछे छोड़ देगी. वे मानते हैं कि फिल्म की मेकिंग बेहद रियल और किरदारों की गहराई सच्ची है. 

‘धुरंधर’ की तारीफ करते नहीं थक रहे RGV

इससे दर्शक सिर्फ एंटरटेन नहीं होंगे, बल्कि कहानी से दिमागी तौर पर भी जुड़ेंगे. उन्होंने आगे कहा कि जब दर्शक इस नए लेवल का सिनेमा देखेंगे तो पुरानी मसाला स्टाइल में बन रही फिल्मों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जिन बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, उन्हें नए स्टैंडर्ड से मुकाबला करना आसान नहीं होगा. आरजीवी का मानना है कि दर्शकों का टेस्ट अब बदल रहा है और वे इंटरनेशनल लेवल की कहानी और प्रेजेंटेशन चाहते हैं, जो ‘धुरंधर’ दे रहा है.  

18 साल पुरानी वो महाफ्लॉप फिल्म... जिसके नाम है टोटल 10 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड, जिनमें से ये 3 गाने आज भी हैं लोगों के फेवरेट

‘धुरंधर 2’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं RGV

वर्मा ने ये भी कहा कि जो निर्माता पुराने फॉर्मूले पर भारी पैसा लगा रहे हैं, उन्हें खाली थिएटर देखने पड़ सकते हैं. उनके मुताबिक सिर्फ ‘मास + VFX + बड़ा स्केल + हवा में उड़ते स्टंट = हिट फिल्म’ वाला फार्मूला अब काम नहीं करेगा. ऐसे निर्देशकों को खुद को बदलना होगा और समझना होगा कि ‘धुरंधर’ का दर्शक क्या देखना चाहता है. उन्होंने सुपरस्टार्स पर भी निशाना साधा. आरजीवी के मुताबिक जो सितारे सिर्फ अपनी इमेज और फैन फॉलोइंग के भरोसे फिल्में चला रहे हैं, उन्हें रियल और इंपैक्टफुल किरदारों से चुनौती मिलेगी. 

19 मार्च को ‘टॉक्सिक’ से टकराएगी ‘धुरंधर 2’

उन्होंने लिखा, ‘हीरो वो नहीं जो पहले फ्रेम से ही भगवान बना दिया जाए, बल्कि वो है जो कहानी के दौरान हीरो बनता है’. यानी किरदार की ताकत सबसे अहम होगी. आखिर में राम गोपाल वर्मा ने कहा, ‘ये एक एस्टेरॉयड स्ट्राइक हो सकती है जो नकली हीरोइज्म और शोर-शराबे वाले सिनेमा का अंत कर दे’. उनका मानना है कि सिनेमा का गोल पोस्ट बदल चुका है. बता दें, ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसका मुकाबला कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ होने वाला है, जिसको लेकर फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Ranveer SinghAditya Dhar

Trending news

केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा