सिनेमा की दुनिया में लाएगी प्रलय! ‘धुरंधर 2’ को लेकर डायरेक्टर ने की भविष्यवाणी, बोले- ‘हिंदी क्या, साउथ फिल्मों को भी छोड़ देगी पीछे...’

RGV Statement On Dhurandhar 2: हम यहां साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की बात कर रहे हैं. वे अक्सर इंडस्ट्री से लेकर देश-दुनिया से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते रहते हैं. कुछ समय पहले उन्होंने 2025 में रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की थी और अब वे ‘धुरंधर 2’ की रिलीज को लेकर एक्साइटेड हैं. वे अक्सर अपने X हैडल पर इस फिल्म और इसके मेकर्स की जमकर तारीफ करते रहते हैं.

हाल ही में एक बार फिर उन्होंने एक लंबा नोट लिखकर कहा कि आदित्य धर और रणवीर सिंह की ये फिल्म भारतीय सिनेमा का पूरा खेल बदल सकती है. उनके मुताबिक ‘धुरंधर 2’ एक ऐसी फिल्म है जो पुराने ट्रेंड को खत्म कर एक नया ट्रेंड ला सकती है. आरजीवी ने अपने नोट में लिखा, ‘‘धुरंधर 2’ एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो डायनासोर एरा का अंत कर सकता है’. उनका मानना है कि ये फिल्म पैन इंडिया साउथ फिल्मों के ट्रेंड को भी पीछे छोड़ देगी. वे मानते हैं कि फिल्म की मेकिंग बेहद रियल और किरदारों की गहराई सच्ची है.

DHURANDAR 2 is an ASTEROID which might end the DINOSAUR era @AdityaDharFilms DHURANDHAR 2 has high chances of completely and permanently obliterating the pan india south films movement by establishing a brand new benchmark with ultra realistic making , genuine character depths… Add Zee News as a Preferred Source — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 24, 2026

‘धुरंधर’ की तारीफ करते नहीं थक रहे RGV

इससे दर्शक सिर्फ एंटरटेन नहीं होंगे, बल्कि कहानी से दिमागी तौर पर भी जुड़ेंगे. उन्होंने आगे कहा कि जब दर्शक इस नए लेवल का सिनेमा देखेंगे तो पुरानी मसाला स्टाइल में बन रही फिल्मों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जिन बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, उन्हें नए स्टैंडर्ड से मुकाबला करना आसान नहीं होगा. आरजीवी का मानना है कि दर्शकों का टेस्ट अब बदल रहा है और वे इंटरनेशनल लेवल की कहानी और प्रेजेंटेशन चाहते हैं, जो ‘धुरंधर’ दे रहा है.

18 साल पुरानी वो महाफ्लॉप फिल्म... जिसके नाम है टोटल 10 सुपरहिट गानों का रिकॉर्ड, जिनमें से ये 3 गाने आज भी हैं लोगों के फेवरेट

‘धुरंधर 2’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं RGV

वर्मा ने ये भी कहा कि जो निर्माता पुराने फॉर्मूले पर भारी पैसा लगा रहे हैं, उन्हें खाली थिएटर देखने पड़ सकते हैं. उनके मुताबिक सिर्फ ‘मास + VFX + बड़ा स्केल + हवा में उड़ते स्टंट = हिट फिल्म’ वाला फार्मूला अब काम नहीं करेगा. ऐसे निर्देशकों को खुद को बदलना होगा और समझना होगा कि ‘धुरंधर’ का दर्शक क्या देखना चाहता है. उन्होंने सुपरस्टार्स पर भी निशाना साधा. आरजीवी के मुताबिक जो सितारे सिर्फ अपनी इमेज और फैन फॉलोइंग के भरोसे फिल्में चला रहे हैं, उन्हें रियल और इंपैक्टफुल किरदारों से चुनौती मिलेगी.

19 मार्च को ‘टॉक्सिक’ से टकराएगी ‘धुरंधर 2’

उन्होंने लिखा, ‘हीरो वो नहीं जो पहले फ्रेम से ही भगवान बना दिया जाए, बल्कि वो है जो कहानी के दौरान हीरो बनता है’. यानी किरदार की ताकत सबसे अहम होगी. आखिर में राम गोपाल वर्मा ने कहा, ‘ये एक एस्टेरॉयड स्ट्राइक हो सकती है जो नकली हीरोइज्म और शोर-शराबे वाले सिनेमा का अंत कर दे’. उनका मानना है कि सिनेमा का गोल पोस्ट बदल चुका है. बता दें, ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसका मुकाबला कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ होने वाला है, जिसको लेकर फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हैं.