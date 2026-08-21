'पाताल लोक' के मेकर्स फिर लाए खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, Babita Singh Reporting का ट्रेलर रिलीज, जानें कब होगा प्रीमियर

निमिषा सयाजन यानी बेबी के बचपन के एक दोस्त की हत्या उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है. इसके बाद वो इस हत्या की सच्चाई पता लगाने निकल पड़ती हैं. जैसे-जैसे बेबी हत्या की जांच आगे बढ़ाती हैं, कहानी सिर्फ अपराध की गुत्थी तक सीमित नहीं रहती है. इस सफर में उन्हें अपने अतीत, रिश्तों और खुद की जिंदगी को नए तरीके से देखने का मौका मिलता है. फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी दिखाती है, जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीती रही, लेकिन अब अपने लिए फैसले लेने की कोशिश करती है. इसी वजह से फिल्म में मर्डर मिस्ट्री के साथ इमोशन और फैमिली ड्रामा का भी मजबूत कनेक्शन देखने को मिलेगा।