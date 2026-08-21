'पाताल लोक' के मेकर्स फिर लाए खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, Babita Singh Reporting का ट्रेलर रिलीज, जानें कब होगा प्रीमियर

'पाताल लोक' के मेकर्स ने हाल ही में अपनी नई मर्डर मिस्ट्री का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें एक दमदार कहानी के साथ-साथ जबरदस्त सस्पेंस भी देखने को मिलेगा. फिल्म ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ हिंदी में अवेलेबल होगी और इसके साथ अंग्रेजी सबटाइटल्स भी दिए जाएंगे. इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए ये फिल्म काफी दिलचस्प होने वाली है. फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी और इंडिया के साथ दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी.
फिल्म की कहानी एक छोटे से शहर के आसपास में बुनी गई है. कहानी की मुख्य किरदार बबीता हैं, जिन्हें प्यार से बेबी कहा जाता है. निमिषा सयाजन इस किरदार में नजर आएंगी. बेबी एक निलंबित पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जरूरतों और उनकी खुशी को खुद से ऊपर रखा है.
निमिषा सयाजन यानी बेबी के बचपन के एक दोस्त की हत्या उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है. इसके बाद वो इस हत्या की सच्चाई पता लगाने निकल पड़ती हैं. जैसे-जैसे बेबी हत्या की जांच आगे बढ़ाती हैं, कहानी सिर्फ अपराध की गुत्थी तक सीमित नहीं रहती है. इस सफर में उन्हें अपने अतीत, रिश्तों और खुद की जिंदगी को नए तरीके से देखने का मौका मिलता है. फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी दिखाती है, जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीती रही, लेकिन अब अपने लिए फैसले लेने की कोशिश करती है. इसी वजह से फिल्म में मर्डर मिस्ट्री के साथ इमोशन और फैमिली ड्रामा का भी मजबूत कनेक्शन देखने को मिलेगा।
‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ का निर्देशन अंबीएका पंडित ने किया है, जबकि इसकी कहानी अमिता व्यास ने लिखी है. फिल्म का निर्माण फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शंस ने एक्ट थ्री के साथ मिलकर किया है. सौरभ मल्होत्रा, मनुज मित्तरा और टीना थरवानी इसके निर्माता हैं और सुदीप शर्मा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में निमिषा सयाजन के साथ बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
फिल्म को लेकर प्राइम वीडियो इंडिया के ओरिजिनल्स के निदेशक और प्रमुख निखिल माधोक ने कहा कि प्लेटफॉर्म हमेशा ऐसी कहानियां पेश करने की कोशिश करता है, जो अलग होने के साथ भावनाओं से जुड़ी हों. वहीं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुदीप शर्मा ने बताया कि कहानी भले ही एक अपराध के आसपास घूमती है, लेकिन असल में ये एक महिला की अपनी पहचान और आवाज वापस पाने की सफर पर है.
‘पाताल लोक’ के दो सीजन में प्राइम वीडियो के साथ काम करने के बाद उनके लिए इस कहानी को इसी प्लेटफॉर्म पर लाना स्वाभाविक फैसला था. अब देखना होगा कि 28 अगस्त को रिलीज होने वाली ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ ऑडियंस को मर्डर मिस्ट्री और इमोशनल कहानी का ये मेल कितना पसंद आता है.