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'पाताल लोक' के मेकर्स फिर लाए खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, Babita Singh Reporting का ट्रेलर रिलीज, जानें कब होगा प्रीमियर

Babita Singh Reporting Out: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने अपनी नई प्राइम ओरिजिनल फिल्म ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ के वर्ल्डवाइड प्रीमियर की तारीख का ऐलान कर दिया है. फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी और इंडिया समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी. वहीं आज मेकर्स ने इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:52 AM IST
'पाताल लोक' के मेकर्स फिर लाए खौफनाक मर्डर मिस्ट्री, Babita Singh Reporting का ट्रेलर रिलीज, जानें कब होगा प्रीमियर

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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