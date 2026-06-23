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पद्म अवॉर्ड्स 2026 में चमके फिल्मी सितारे, ममूटी को पद्म भूषण, अलका याग्निक-आर माधवन को भी मिला पद्म पुरस्कार

Padma Awards 2026: इंडियन सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई दिग्गज हस्तियों को आज सम्मानित किया गया है. दिग्गज कलाकार ममूटी को आर्ट और सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया. वहीं अभिनेता आर. माधवन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया. मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को भी पद्म भूषण प्रदान किया गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 23, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:17 PM IST
पद्म अवॉर्ड्स 2026 में चमके फिल्मी सितारे, ममूटी को पद्म भूषण, अलका याग्निक-आर माधवन को भी मिला पद्म पुरस्कार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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