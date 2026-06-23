राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में देश की कई जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया है. इस समारोह में कुल 65 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं. इससे पहले 26 मई को आयोजित पहले समारोह में 66 लोगों को सम्मानित किया गया था. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं और आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क के साथ कई एरिया में शानदार योगदान देने वालों को दिए जाते हैं.
इस समारोह में सबसे ज्यादा ध्यना साइथ इंडियन सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी ने खींचा, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. सम्मान ग्रहण करने के लिए ममूटी अपने परिवार के साथ नई दिल्ली पहुंचे थे. उनके साथ बेटे और फेमस एक्टर दुलकर सलमान भी मौजूद थे. वहीं उनकी पत्नी सल्फत और बेटी सुरुमी ने भी इस खास मौके को करीब से देखा.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान मिलने के बाद ममूटी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश से मिलने वाले सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. पांच दशक से अधिक लंबे करियर में ममूटी ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और एक्टिंग के अलावा कई सोशल वर्क में भी एक्टिवली पार्ट लिया. ममूटी को उनके शानदार योगदान के लिए देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया.
#WATCH | Delhi | Malayalam cinema legend Mammootty awarded the Padma Bhushan by President Droupadi Murmu
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— ANI (@ANI) June 23, 2026
ममूटी ने मलयालम सिनेमा के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में उनके लाखों फैंस मौजूद हैं. ऐसे में ये सम्मान उनके लंबे और शानदार करियर की बड़ी सफलता माना जा रहा है.
#WATCH | Delhi | Actor R Madhavan conferred with the Padma Shri by President Droupadi Murmu
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— ANI (@ANI) June 23, 2026
'धुरंधर' एक्टर आर. माधवन को भी इस समारोह में पद्म श्री से सम्मानित किया गया. इंडियन सिनेमा में उनके योगदान और बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है. आर. माधवन ने हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्मों के अलावा उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी प्रतिभा को साबित किया है. पद्म श्री मिलने के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं.
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu
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— ANI (@ANI) June 23, 2026
मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया. अलका याग्निक पिछले कई दशकों से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर आवाजों में से एक रही हैं. उन्होंने हजारों गानों को अपनी आवाज दी है और कई जनरेशन के म्यूजिक लवर्स के दिलों में खास जगह बनाई है. पद्म भूषण मिलने के बाद उनके फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकारों ने खुशी जाहिर की.
पद्म पुरस्कार 2026 की ये सेरेमनी इंडियन आर्, म्यूजिक और सिनेमा दुनिया के शानदार सफलताओं का जश्न बनकर सामने आया.