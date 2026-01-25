कौन है ये सितारा जिन्हें मिलेगा 2026 पद्मश्री सम्मान? कई साल से कर रहे ये खास काम

Padma Shri 2026 के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. इन 45 विजेताओं में से एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. वो नाम गुजरात के कलाकार मीर हाजीभाई कासमभाई हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हैं कौन?
Padma Shri 2026: 'पद्म पुरस्कार' का ऐलान हो गया है. हर बार की तरह इस बार भी इस सूची में साहित्य, शिक्षा, कलाकार, चिकित्सा, सोशल वर्कर जैसे क्षेत्रों को मिलाकर भारत सरकार 45 लोगों को सम्मानित करेगी. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो गुजरात के मीर हाजीभाई कासमभाई (Mir Haji Bhai Kasambhai) हैं. इन्हें अपने एक्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए इस साल पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. इन पुरस्कारों को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 जनवरी की संध्या को विजेताओं को देंगी.
कौन हैं मीर हाजीभाई कासमभाई?
गुजरात के रहने वाले कासमभाई ने ढोलक को एक खास पहचान दिलाई. इन्होंने इस वाद्य यंत्र को गजल, संत वाणी,भजन और कव्वाली में इस्तेमाल किया. लेकिन, लोक संगीत की आत्मा को बरकरार रखा. इन्होंने करीबन 3000 से ज्यादा प्रोग्राम गायों के संरक्षण के लिए किए. इसके अलावा 1000 से ज्यादा स्टेज प्रोग्राम 3 जनरेशन के आर्टिस्ट के साथ किए.
2026 पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले दिग्गजों के नाम
