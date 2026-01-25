Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडकौन है ये सितारा जिन्हें मिलेगा 2026 पद्मश्री सम्मान? कई साल से कर रहे ये खास काम

कौन है ये सितारा जिन्हें मिलेगा 2026 पद्मश्री सम्मान? कई साल से कर रहे ये खास काम

Padma Shri 2026 के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. इन 45 विजेताओं में से एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. वो नाम गुजरात के कलाकार मीर हाजीभाई कासमभाई हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हैं कौन?

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:35 PM IST
मीर हाजीभाई कासमभाई
मीर हाजीभाई कासमभाई

Padma Shri 2026: 'पद्म पुरस्कार' का ऐलान हो गया है. हर बार की तरह इस बार भी इस सूची में साहित्य, शिक्षा, कलाकार, चिकित्सा, सोशल वर्कर जैसे क्षेत्रों को मिलाकर भारत सरकार 45 लोगों को सम्मानित करेगी. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो गुजरात के मीर हाजीभाई कासमभाई (Mir Haji Bhai Kasambhai) हैं. इन्हें अपने एक्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए इस साल पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. इन पुरस्कारों को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 जनवरी की संध्या को विजेताओं को देंगी.

कौन हैं मीर हाजीभाई कासमभाई?

गुजरात के रहने वाले कासमभाई ने ढोलक को एक खास पहचान दिलाई. इन्होंने इस वाद्य यंत्र को गजल, संत वाणी,भजन और कव्वाली में इस्तेमाल किया. लेकिन, लोक संगीत की आत्मा को बरकरार रखा. इन्होंने करीबन 3000 से ज्यादा प्रोग्राम गायों के संरक्षण के लिए किए. इसके अलावा 1000 से ज्यादा स्टेज प्रोग्राम 3 जनरेशन के आर्टिस्ट के साथ किए.

2026 पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले दिग्गजों के नाम

  1. अंके गौड़ा, कर्नाटक
  2. आर्मिडा फर्नांडीज: महाराष्ट्र
  3. भगवान दास रायकवार: मध्‍य प्रदेश
  4. भिकल्या लडक्या ढिंडा: महाराष्ट्र
  5. बृज लाल भट्ट: जम्मू और कश्मीर
  6. बुदरी ताती: बस्‍तर छत्‍तीसगढ़
  7. चरण हेम्ब्रम: ओड‍िशा
  8. चिरंजी लाल यादव: उत्तर प्रदेश
  9. धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या
  10. गफरुद्दीन मेवाती जोगी 
  11. हेली वार
  12.  इंद्रजीत सिंह सिद्धू
  13. के. पजनीवेल
  14. कैलाश चंद्र पंत
  15. खेम राज सुंद्रियाल
  16. कोल्लाक्कायिल देवकी अम्मा
  17. कुमारसामी थंगराज 
  18. महेंद्र कुमार मिश्रा
  19. मीर हाजीभाई कासमभाई
  20. मोहन नगर
  21. नरेश चंद्र देव वर्मा
  22. नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला
  23. नूरुद्दीन अहमद
  24. तुवर थिरुथानी स्वामीनाथन 
  25. पद्मा गुरमेट 
  26. पोखिला लेखतेपी
  27. पुण्यमूर्ति नटेसन 
  28. आर. कृष्णन
  29. रघुपत सिंह 
  30.  रघुवीर तुकाराम खेड़कर
  31. राजस्थपति कालियाप्पा गाउंडर
  32.  रामा रेड्डी मामिड़ी
  33. रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले
  34. एस. जी. सुशीलाम्मा
  35. संगयुसांग एस पोंगनर 
  36. शफी शौक
  37.  श्रीरंग देवबा लाड 
  38. श्याम सुंदर
  39. सिमांचल पात्रो
  40. सुरेश हनागवाड़ी 
  41. तगा राम भील 
  42. टेची गुबिन 
  43. तिरुवरुर भक्तवत्सलम
  44. विश्व बंधु
  45.  युमनाम जात्रा सिंह

