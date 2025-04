'आतंकवाद का धर्म होता..', कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स का पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा गुस्सा, बोले- हमें एकजुट होने की जरूरत

Celebs Reaction on Pahalgam Terror: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है. इस जघन्य घटना की साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स के साथ ही बॉलीवुड के सेलेब्स और टीवी एक्टर्स ने भी निंदा की है. सितारों ने कहा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा. इस घटना से पूरा देश सदमे में है. पहलगाम आतंकी हमले से दुखी सितारों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की बल्कि आतंकियों को सजा दिलाने की बात भी कही. कंगना रनौत, स्वरा भास्कर, अशोक पंडित, रणदीप हुड्डा, अनुष्का शर्मा, अकासा सिंह, आम्रपाली, आशीष विद्यार्थी, कनिका मान, हिना खान समेत अन्य सितारों ने पोस्ट शेयर कर दुख व्यक्त किया.

कंगना रनौत ने व्यक्त की संवेदना

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्होंने उन नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जिनके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं था. इतिहास में हर युद्ध, मैदान में ही लड़ा गया है, मगर जब से इन नपुंसकों के पास हथियार आ गए हैं, वे निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, इनसे युद्ध के मैदान में कैसे लड़ा जाए.

अनुष्का शर्मा जताया दुख

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए निर्दयी आतंकी हमले के बारे में सुनकर दिल टूट गया. उनके परिवारों के लिए प्रार्थनाएं और संवेदनाएं. यह एक जघन्य हमला है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा.

आलिया भट्ट ने आतंकी हमले पर जताया दुख

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने आतंकी हमले पर जताया दुख कहा पहलगाम से आई खबर दिल दहला देने वाली है. निर्दोष लोगों की जान चली गई. पर्यटक, परिवार वे लोग जो बस जी रहे थे. सुंदरता और शांति की तलाश में और अब केवल दुख है. इसका असहनीय बोझ. जब भी ऐसा कुछ होता है, तो यह हमारी मानवता को खत्म कर देता है. भगवान उन आत्माओं को शांति दे और जो पीछे रह गए हैं, उन्हें किसी तरह शक्ति मिले. हालांकि मुझे नहीं पता कि हम उनसे यह मांगना कैसे शुरू करते हैं.

कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी ने शेयर की फोटो

वहीं मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम पर आतंकी हमले की एक फोटो शेयर की, जिसमें एक पत्नी अपने पति के शव के पास जमीन पर बैठी है. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 'हर बार की तरह निंदा मत करो, पकड़ो मारो उनको या हमारे लोगों को जिंदा करो.' टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर लिखा कि पहलगाम... क्यों क्यों क्यों?

पहलगाम हमले से रणदीप बहुत दुखी

एक्टर आशीष विद्यार्थी ने बताया कि वह इस घटना से शॉक्ड हैं. उन्होंने लिखा कि शॉक्ड हूं. पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना, हिम्मत और मानवता में विश्वास बनाए रखें. वहीं रणदीप हुड्डा ने बताया कि पहलगाम हमले से वह बहुत दुखी हैं और देश को आतंकियों और इस तरह के हमले के खिलाफ एक होना पड़ेगा. उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हैं. हमें इस तरह के आतंकवादी हमलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए. प्रभावित सभी लोगों को ईश्वर ताकत दें, उनके लिए प्रार्थनाएं. न्याय शीघ्र होना चाहिए, हमारे लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

स्वरा भास्कर ने पहलगाम हमले को बताया अत्यंत निंदनीय

देश के मुद्दों पर मुखर रहने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने पहलगाम हमले को अत्यंत निंदनीय और कायरतापूर्ण बताया. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि पहलगाम पर हुआ हमला अत्यंत निंदनीय, कायरतापूर्ण है. दुखद और हृदयविदारक दृश्य देखकर आहत हूं. शोक संतप्त लोगों को ताकत मिले, उनके लिए संवेदनाएं. आइए सहायता, उत्तर और न्याय की मांग करें. आइए निर्दोष लोगों की लाशों पर सनसनीखेज तमाशा न करें.

अशोक पंडित शेयर किया वीडियो

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पहलगाम में पर्यटकों के पहचान पत्र की जांच की गई और उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई. यह पुलवामा, छत्तीसगढ़ और नदीमर्ग हत्याकांड की पुनरावृत्ति है. उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करें. मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. पूरे कश्मीर को सड़कों पर उतरना चाहिए.

देवोलीना भट्टाचार्जी आतंकी हमले से नाराज

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने मशहूर पत्रकार राणा अय्यूब के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि आतंकवादियों ने कश्मीर में मासूम पर्यटकों पर कायरता भरा हमला किया.

अली गोनी ने किया ट्वीट

एक्टर अली गोनी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले से मेरा दिल टूट गया है. मासूमों के खिलाफ हुआ ये हमला इस्लाम द्वारा सिखाए गए शांति के पाठ की अवहेलना करता है. मेरी दुआएं पीड़ित और उनके परिवार के साथ हैं. हमें इस बुराई के खिलाफ एक होना पड़ेगा.

Im Heartbroken and enraged by the horrific terror attack in Pahalgam today. This senseless violence against innocent lives contradicts the peace Islam teaches. My prayers are with the victims and their families. We must unite against such evil.

Aly Goni (AlyGoni) April 22, 2025