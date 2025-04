'नर्क बनता जा रहा कश्मीर...', पहलगाम अटैक पर गुस्से से भौखलाए Shahrukh-Salman, बोले- दर्द बयां करना मुश्किल

Shahrukh-Salman on Pahalgam: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लोगों को काफी सदमा लगा है. आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी इस आतंकी हमले पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. इस घटना ने बॉलीवुड के किंग खान और भाईजान को भी झकझोर कर रख दिया है. सलमान खान और शाहरुख खान ने भी अब इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है.

'पहलगाम में हुई हिंसा को शब्दों में बयां करना मुश्किल'

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने पोस्ट करते हुए लिखा कि पहलगाम में हुई हिंसा पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. ऐसे समय में, हम केवल भगवान से पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं. हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बनें.

Words fail to express the sadness and anger at the treachery and inhumane act of violence that has occurred in Pahalgam. In times like these, one can only turn to God and say a prayer for the families that suffered and express my deepest condolences. May we as a Nation, stand…

