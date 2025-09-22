ये पैसे लूट के नहीं कमाए...; अक्षय कुमार ने मनी माइंडेड बुलाने वालों को दिया करारा जवाब

अक्षय कुमार ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि वह देश के उन चुनिंदा सेलेब्स में से एक हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं. लेटेस्ट रिलीज मूवी जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) में नजर आ रहे अभिनेता ने कहा कि उनके मनी माइंडेड होने में आखिर समस्या ही क्या है.
फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सितारे हैं जिन पर इल्जाम लगता है कि वे सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम करते हैं. वे उन्हें मनी माइंडेड बुलाते हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी उन्हीं में से एक हैं. हाल ही में अभिनेता ने उन्हें मनी माइंडेड बुलाने वालों को जवाब दिया है.
अक्षय कुमार का जवाब
अक्षय कुमार ने मनी माइंडेड का इल्जाम लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा, "अगर पैसा कमाया है तो लूट के नहीं कमाया है. मैंने काम करके कमाया है. 8 साल से मैं सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला शख्स हूं. तो ऐसा नहीं है कि मैं मनी माइंडेड या कुछ और हूं. पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है. आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. पैसा कमाता हूं, टैक्स देता हूं और उन पैसों से काफी सेवा करता हूं. ये मेरा धर्म है."
अक्षय कुमार ने आगे कहा, "बाकी चाहे कुछ भी कहे, मैं कुछ विश्वास नहीं करता. अगर आपको फीते काटने से पैसा मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है? वो पैसा देने के लिए तैयार हैं? जब तक आप किसी की चोरी नहीं कर रहे, जब तक आप किसी को लूट नहीं रहे हो, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है." उनका ये भी कहना है कि कुछ साल पहले उन्होंने एक फिल्म को कंप्लीट करने के लिए खुद के पैसे लगाए थे. उस वक्त प्रोड्यूसर फाइनेंशिल क्राइसेस से जूझ रहे थे.
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में
इस वक्त अक्षय कुमार कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अक्षय के साथ लीड रोल में अरशद वारसी हैं. इसके बाद अभिनेता भूत बंगला, हैवान और हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे.
