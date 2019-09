पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ नजर आए प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास, PHOTO VIRAL

नई दिल्ली: हाल ही में जब प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने इंडियन आर्मी की तारीफ में एक पोस्ट लिखा तो पाकिस्तान ने यूनीसेफ से उन्हें गुडविल एंबिस्डर के पद से हटाने की मांग की थी. इस मांग में पाकिस्तान के एक मंत्री के साथ वहां के कई फिल्मी सितारे भी शामिल थे. जिनमें एक नाम था अदाकारा मेहविश हयात (Mehwish Hayat) का. लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के पति निक जोनास और मेहविश की एक तस्वीर वायरल हो गई है.

पाक एक्ट्रेस मेहविश ने इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के पति निक जोनस (Nick Jonas) के साथ यह तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इस तस्वीर के सामने आते ही यह सोशल मीडिया पर छा गई है. अब इस फोटो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई प्रियंका से पति संभालने की बात कह रहा है तो कोई निक को ही समझाइश देने में लगा है. देखिए यह तस्वीर...

Guess who I ran into at the US Open Men's Semi Finals in New York! One thing we both agreed on was that we were both rooting for @rafaelnadal !@nickjonas @usopen @emirates pic.twitter.com/9rmRb62K12

— Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) September 7, 2019