ईद पर ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनना पाकिस्तानी एक्टर को पड़ा भारी, ट्रोलिंग के बाद मांगी माफी, बोले- 'मैं बिना बनियान के...'

Pakistani Actor Ali Zafar Trolled: पाकिस्तानी एक्टर अली जफर को हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने देश से माफी मांगते हुए एक पोस्ट शेयर किया. उनका यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, पूरा मामला ईद के दिन शुरू हुआ था, जब उनकी एक तस्वीर सामने आई थी.
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Pakistani Actor Ali Zafar Trolled: पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर इन दिनों ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक नोट शेयर किया, जिसे उनका माफीनामा कहा जा रहा है. ईद पर पहने गए उनके आउटफिट को लेकर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी. इसके बाद उन्होंने सरकास्टिक अंदाज में लोगों से माफी मांगी. अब उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, ईद के मौके पर वह बिना इनर-शर्ट के ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहने नजर आए थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि हाल के दिनों में यह सबसे जरूरी राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों में से एक रहा है, जिसने हर किसी की जिंदगी पर असर डाला है.'
हाल ही में अली जफर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बिना बनियान के ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनने और ईद के मौके पर पारंपरिक ‘अजरक’ धोती पहनकर पौधों को पानी देने जैसे बेहद गंभीर काम के लिए देश से माफी मांगना चाहूंगा.' उन्होंने आगे लिखा, मैं समझता हूं कि यह हाल के समय का सबसे गंभीर राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दा रहा है, जिसने सभी की जिंदगी को प्रभावित किया है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह गलती दोबारा न हो. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.'
बता दें कि पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर ने बॉलीवुड में भी काम किया है. उन्होंने साल 2010 में फिल्म ‘तेरे बिन लादेन’ से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. इसके अलावा वह ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’, ‘लंदन पेरिस न्यूयॉर्क’, ‘चश्मे बद्दूर’, ‘टोटल सियापा’ और ‘डियर जिंदगी’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा अली जफर ने कई फिल्मों के गाने भी गाए हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी शो ‘कॉलेज जीन्स’ और ‘कांच के पार’ से की थी.
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