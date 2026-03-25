Advertisement
trendingNow13153421
Hindi Newsबॉलीवुडईद पर ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनना पाकिस्तानी एक्टर को पड़ा भारी, ट्रोलिंग के बाद मांगी माफी, बोले- मैं बिना बनियान के...

ईद पर ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनना पाकिस्तानी एक्टर को पड़ा भारी, ट्रोलिंग के बाद मांगी माफी, बोले- 'मैं बिना बनियान के...'

Pakistani Actor Ali Zafar Trolled: पाकिस्तानी एक्टर अली जफर को हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने देश से माफी मांगते हुए एक पोस्ट शेयर किया. उनका यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, पूरा मामला ईद के दिन शुरू हुआ था, जब उनकी एक तस्वीर सामने आई थी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 25, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईद पर ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनना पाकिस्तानी एक्टर को पड़ा भारी, ट्रोलिंग के बाद मांगी माफी, बोले- 'मैं बिना बनियान के...'

Pakistani Actor Ali Zafar Trolled: पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर इन दिनों ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक नोट शेयर किया, जिसे उनका माफीनामा कहा जा रहा है. ईद पर पहने गए उनके आउटफिट को लेकर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी. इसके बाद उन्होंने सरकास्टिक अंदाज में लोगों से माफी मांगी. अब उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, ईद के मौके पर वह बिना इनर-शर्ट के ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहने नजर आए थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि हाल के दिनों में यह सबसे जरूरी राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों में से एक रहा है, जिसने हर किसी की जिंदगी पर असर डाला है.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अली जफर ने मांगी माफी?

हाल ही में अली जफर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बिना बनियान के ट्रांसपेरेंट कुर्ता पहनने और ईद के मौके पर पारंपरिक ‘अजरक’ धोती पहनकर पौधों को पानी देने जैसे बेहद गंभीर काम के लिए देश से माफी मांगना चाहूंगा.' उन्होंने आगे लिखा, मैं समझता हूं कि यह हाल के समय का सबसे गंभीर राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दा रहा है, जिसने सभी की जिंदगी को प्रभावित किया है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह गलती दोबारा न हो. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.'

fallback

कई फिल्मों में किया काम

बता दें कि पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर ने बॉलीवुड में भी काम किया है. उन्होंने साल 2010 में फिल्म ‘तेरे बिन लादेन’ से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. इसके अलावा वह ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’, ‘लंदन पेरिस न्यूयॉर्क’, ‘चश्मे बद्दूर’, ‘टोटल सियापा’ और ‘डियर जिंदगी’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा अली जफर ने कई फिल्मों के गाने भी गाए हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी शो ‘कॉलेज जीन्स’ और ‘कांच के पार’ से की थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Ali Zafar

Trending news

पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?
Jay Jagganath
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?