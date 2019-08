दो-दो बीमारियों से जूझ रही है यह एक्ट्रेस, आपबीती सुनाकर बोली- 'जीवन को खतरा...'

नई दिल्ली: कई बार बीमारियां आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं लेकिन हाल ही में एक एक्ट्रेस ने बताया कि वह एक नहीं बल्कि दो बीमारियों से जूझते हुए काम में व्यस्त हैं. पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री नादिया जमील अद्भुत साहसी महिलाओं की एक मिसाल हैं. वह इन दिनों एक साथ दो-दो बीमारियों से एक वीरांगना की तरह जंग लड़ रही हैं.

शनिवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, अव्वल दर्जे की अभिनेत्री नादिया बच्चों की भलाई के लिए मानवतावादी प्रयासों में जुटी रही हैं और उन्होंने काफी उपलब्धियां व शोहरत हासिल की है. टेलीफिल्म 'बेहद' में किरदार निभा चुकी अभिनेत्री अद्भुत साहस के साथ बीमारियों से जूझ रही है.

I suffer from epilepsy & vertigo. These are not life threatening bit they can make life challenging sometimes. Vertigo is actually more annoying. Everything spins around. Triggers are generally lack of sleep,anxiety,flashing lights & loud sounds.However it all passes eventually

रिपोर्ट में कहा गया है कि नादिया चक्कर आने और मिरगी की बामारी से पीड़ित है. हालांकि यह जान को खतरा पैदा करने वाली बीमारी नहीं है लेकिन दो तरह की तकलीफें एक साथ होने से उनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है.

नादिया ने अपनी इस दशा को एक ट्वीट में बयां किया है. उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, "मैं मिरगी और चक्कर की बीमारी से पीड़ित हूं. ये जीवन को खतरा पैदा करने वाली बीमारी नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी इनसे जिंदगी चुनौतीपूर्ण बन जाती है. चक्कर आना दरअसल ज्यादा कष्टकारी है. इसमें आसपास की हर चीज घूमने लगती है. इससे नींद कम आती है और घबराहट रहती है. रोशनी और तेज आवाज से डर लगता है. हालांकि सबकुछ चलता रहता है."

Been up all night. Standing in lines, now.... Still waiting for the wheelchair @EtihadAirways :( Now that you have offloaded me for being tired please don’t abandon me here on this chair. Help me get to a place I can sleep All I need is sleep :) Thank you pic.twitter.com/blRtyM421G

— Nadia Jamil (@NJLahori) August 2, 2019