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पाकिस्तानी ड्रामा ‘ज़ब्त’ की मुश्किलें बढ़ीं, शो पर सेंसरशिप की हो रही मांग, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर मांगी माफी

पाकिस्तानी ड्रामा ‘ज़ब्त’ अपने 20वें एपिसोड के कारण लगातार विवादों में घिरा हुआ है और एक सीन को लेकर हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है. वहीं अब एक्ट्रेस ने पब्लिकली ऑडियंस से माफी मांगी और पूरे मामले पर सफाई दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 04, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:34 PM IST
पाकिस्तानी ड्रामा ‘ज़ब्त’ की मुश्किलें बढ़ीं, शो पर सेंसरशिप की हो रही मांग, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर मांगी माफी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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