/पाकिस्तानी ड्रामा ‘ज़ब्त’ की मुश्किलें बढ़ीं, शो पर सेंसरशिप की हो रही मांग, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर मांगी माफी

पाकिस्तानी ड्रामा ‘ज़ब्त’ पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का निशाना बना हुआ है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. ये पूरा विवाद शो के 20वें एपिसोड से शुरू हुआ है. इंटरनेट पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि शो में ऐसा कंटेंट दिखया जा रहा है, जो दुनियाभर के मुस्लिम यूजर्स की धार्मिक भावानाओं को ठेस पहुंचा रहा है. शो के मेकर्स पर संवेदनशील कंटेंट दिखाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग शो पर सेंसरशिप की मांग कर रहे हैं. वहीं विवादित सीन में नजर आने वाली एक्ट्रेस सारा एजाज ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सोशल मीडिया पर सारेआम माफी मांगी है.
शो को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब सारा ऐजाज का एक सीन सामने आया, जिसमें वो गुस्से में कमरे की किताबें शेल्फ से फेंकती नजर आती हैं. दर्शकों ने दावा किया कि इनमें एक इस्लामी स्टडीज की किताब भी थी, जिसके कवर पर काबा की तस्वीर दिखाई दे रही थी. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ये भी कहा कि जब किताब जमीन पर गिरी तो उसके पन्नों में कुरान की आयतें और हदीसें दिखाई दीं.
آخر یہ چل کیا رہا ہے ۔ جیو ٹی وی کا کوئی ڈرامہ ہے ضبط نام سے ۔ اس میں بھی ایکٹرس اسلامیات کی کتاب اٹھاکر پھینک رہی ہے جس پر مسجد نبویﷺ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔
ڈرامے کا پورا سیٹ پلاننگ سے تیار کیا جاتا ہ ۔ اب یہ تو نادانستہ یا غیر ارادی نہیں ہوسکتا۔#boycottgeotv #geotv #zabt pic.twitter.com/5W72Kfsc5F
— soul々fighter (@murshadg00) July 1, 2026
विवाद बढ़ने के बाद जियो टीवी ने एपिसोड 20 को अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया. हालांकि, इस कदम के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई और शो के मेकर्स पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. वहीं बढ़ते विवाद के बीच सारा ऐजाज ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी है. उन्होंने सफाई दी कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था.
सारा ऐजाज पाकिस्तान की एक फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, जो धीरे-धीरे देश की टीवी इंडस्ट्री से अपनी मजबूत पहचान बना रही हीं. वो अब तक 'ज़ब्त', 'जुस्तुजू', 'सितम ये मोहब्बत' और 'मुकद्दर' का सितारा जैसे शो में नजर आ चुकी हैं. सारा कई टीवी सीरियल में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक की नजरों से काफी हद तक दूर रखा है. उनके घर, फैमिली, ऐज और एड्युकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है.
लेकिन हाल ही में हुए 'जब्त' शो के विवाद ने सारा को खबरों में ला दिया है. हालांकि, उन्हें मुख्य रूप से पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए ही जाना जाता है. फिलहाल, एपिसोड 20 को लेकर चल रहे विवाद के कारण यूट्यूब से इसे हटाए जा चुका है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग नहीं रूक रही है.