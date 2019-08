Twitter War: कश्मीर मामले पर मलाला से भिड़ीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक

नई दिल्ली: बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकीं पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक कश्मीर विवाद पर नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई से ट्विटर पर भिड़ गईं और उन्हें अनफॉलो कर दिया. वीना का मानना है कि मलाला ने कश्मीर मुद्दे पर सही रुख नहीं अपनाया है. 'रोजनामा पाकिस्तान' की रिपोर्ट के मुताबिक, वीना मलिक इस बात पर मलाला से नाराज हैं कि मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली मलाला 'भारत के कब्जे वाले कश्मीर' के विशेष दर्जे में बदलाव पर चुप क्यों हैं.

वीना ने मलाला को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि मुझे हैरत हो रही है कि अगर तुम कश्मीर के मसले से परिचित हो तो तुमने अभी तक इस पर भारत को क्यों नहीं कुछ कहा. मैं तुम्हें अनफॉलो कर रही हूं. वीना ने यह ट्वीट आठ अगस्त देर रात एक बजे किया. अगली सुबह मलाला ने ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने शांति की बात करते हुए भारत या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और कश्मीरियों को 'अपने मुल्क दक्षिण एशिया' का निवासी बताया.

Funny! I dnt even live there n still india n indian media wants me to uphold or favour their ferocity in #Kashmir .NO ONE in the world Including all human rights organisations Favouring this act of repressing kashmiris.its not just veenamalik its the world talking Nw @Twitter

— VEENA MALIK (@iVeenaKhan) August 10, 2019