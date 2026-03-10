'मेरी क्या गलती?', करोड़पति PAK यूट्यूबर की पत्नी का पोस्ट, रजब बट्ट ने TV पर दिया तलाक

फेमस यूट्यूबर और व्लॉगर रजब बट्ट इस समय ट्रोल्स के निशाने पर हैं. दरअसल, पाकिस्तान के यूट्यूबर रजब ने शादी के डेढ़ साल बाद पत्नी ईमान फातिमा से रिश्ता तोड़ दिया है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में पत्नी संग तलाक का ऐलान करके हर किसी को हैरान किया. वहीं, बाद में एक्शन लेते हुए उन्होंने तलाक का लीगल नोटिस भी भेज दिया है, जिसपर पत्नी का रिएक्शन सामने आया है. ईमान ने कहा कि रजब ने उनपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें और उनके नन्हे बच्चे को अकेला छोड़ दिया है.

ईमान ने सोशल मीडिया पर तलाक का नोटिस शेयर कर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उनके और उनके बेटे का हाथ भी नजर आ रहा है. उन्होंने लिखा, 'इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं खामोश रही. लेकिन फिर भी एक पॉडकास्ट में मुझपर झूठे आरोप लगाए गए और फिर ये लीगल नोटिस भेज दिया. 'मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि मेरी और मेरे बेटे की क्या गलती है? मेरे पास कहने को बहुत कुछ है. मगर रमजान के महीने की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी चुप हूं.'

बेटे की कस्टडी और पालन-पोषण

बता दें कि पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर और सबसे अमीर यूट्यूबर्स में शुमार रजब बट्ट अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं. अभी हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी पत्नी ईमान से अलग होने का आधिकारिक ऐलान कर सबको चौंका दिया. रजब ने साफ किया है कि अब इस शादी को आगे ले जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है. हद तो तब हो गई जब उन्होंने इसी दौरान तलाक दे दिया.

पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रजब ने कहा कि वे अब एक झूठे और दिखावे वाले रिश्ते को ढोने के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी शादी में सम्मान की भारी कमी थी. रजब के अनुसार उनकी पत्नी ने उनकी मां को अपमानित किया, वहीं उनके ससुराल वालों ने उनके पिता की हैसियत पर सवाल उठाए. रजब ने कड़े शब्दों में कहा कि अपने माता-पिता का अपमान सहकर वे इस रिश्ते को और मौका नहीं दे सकते. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि डेढ़ साल के वैवाहिक जीवन में उनकी पत्नी केवल डेढ़ महीना ही उनके साथ रहीं और बाकी समय अपने मायके में बिताया.

कौन है रजब बट्ट?

अपने बेटे किवान को लेकर रजब काफी भावुक नजर आए. उन्होंने साफ किया कि उनका जो कुछ भी है, वह उनके बेटे का ही है और उन्हें अपने बच्चे से मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती. हालांकि बेटे की परवरिश किसके पास होगी, इसका फैसला उन्होंने आने वाले समय और हालातों पर छोड़ दिया है.

रजब बट्ट पाकिस्तान के एक डिजिटल स्टार हैं, जो अपनी करोड़ों की कमाई और लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. उनकी शादी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रही थी, जहाँ उन्होंने अपनी दुल्हन और मेहमानों पर पानी की तरह पैसा बहाया था और नोटों की बारिश की थी. लेकिन आज वही भव्य शादी आपसी कड़वाहट और विवादों के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है.