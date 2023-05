Tere Bin Serial Troll on Twitter: पाकिस्तानी सीरियल 'तेरे बिन' का प्रोमो देख भड़के लोग, ट्विटर पर हो रहा ट्रेंड, बोले- शेम ऑन मेकर्स

मुरतसिम और मीरब की कहानी है 'तेरे बिन'

पाकिस्तानी सीरियल को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसा ही एक सीरियल 'तेरे बिन' है. इस सीरियल में मुरतसिम और मीरब की कहानी दिखाई गई है. सीरियल में दिखाया है कि दोनों की जबरदस्ती शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच प्यार पनप जाता है और एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं. इस बीच शो के नए प्रोमो ने कहानी में ऐसा ट्विस्ट लाया कि उसे देखकर फैंस भड़क उठे और अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर करने लगे.

Everyone sees her temper, her impulsiveness bt no one even acknowledges how her life turned hell with everything & now this.

SHAME ON TERE BIN MAKERS https://t.co/6o8psMZdJw

— Parboni Nawar (@ParboniN) May 21, 2023