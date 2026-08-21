‘आवारापन 2’ में अपनी आवाज सुनकर इमोशनल हुए पाकिस्तानी सिंगर, बोले- ‘मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए...’

पाकिस्तानी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर मुस्तफा जाहिद करीब दो दशक बाद फिल्म ‘आवारापन 2’ की शुरुआत अपनी आवाज सुनकर इमोशम हो गए. साल 2007 में आई फिल्म ‘आवारापन’ के गानों ‘तो फिर आओ’ और ‘तेरा मेरा रिश्ता’ से मुस्तफा को भारत में बहुत पहचान मिली थी. दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव की वजह से पहले उन्हें सीक्वल के म्यूजिक एल्बम से अलग रखा गया था. इसके बावजूद जब बड़े पर्दे पर फिल्म की शुरुआत उन्हीं की आवाज से हुई, तो मुस्तफा इस बात से काफी इमोशनल हो गए.
उन्होंने अपनी दिल की बात जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें जो चाहिए था, वो मिल गया यानी सम्मान और ढेर सारा प्यार. मुस्तफा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो और एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वे थिएटर में ‘आवारापन 2’ के पोस्टर के पास खड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि करीब 20 साल पहले ‘आवारापन’ ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दी थी. आज जब वो थिएटर में बैठकर फिल्म का सीक्वल देख रहे थे, तो वक्त जैसे वहीं ठहर गया. फिल्म के शुरुआती 1 मिनट में उनकी जिंदगी के 19 साल आंखों के सामने आ गए.
उन्होंने इन सभी गानों को हर मंच, हर शहर और हर कॉन्सर्ट में पूरी शिद्दत से गाया है. मुस्तफा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिखा कि जब सीक्वल में गानों को लेकर उनसे बात की गई, तो उन्हें नए सिंगर्स को मौका दिए जाने से कोई दिक्कत नहीं थी. वो हमेशा नए टैलेंट के लिए जगह बनाने में भरोसा रखते हैं. उन्होंने बस इतना चाहा था कि इस विरासत में उनके योगदान को पूरा सम्मान और सही क्रेडिट मिले. थिएटर में जब उनकी आवाज के साथ फिल्म शुरू हुई और दर्शकों ने जमकर सीटियां बजाईं, तो उन्हें महसूस हुआ कि जो वो चाहते थे, वो प्यार उन्हें मिल गया.
उन्होंने इमरान हाशमी और पूरी टीम को बधाई भी दी. वहीं, अगर फिल्म की बात करें तो ‘आवारापन 2’ को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले. कई रिव्यू में कहा गया है कि भले ही ये सीक्वल पहली फिल्म जैसा कल्ट जादू पूरी तरह न दोहरा पाए, लेकिन ये लोगों का एंटरटेनमेंट करती है. फिल्म में शिवम के रोल में इमरान हाशमी ने बेहतरीन काम किया है और एक्शन सीन भी काफी दमदार हैं. कहानी पुरानी यादों को ताजा करती है और क्लाइमैक्स लोगों को हैरान कर देता है. ये अंत आगे चलकर इसके तीसरे पार्ट के आने का रास्ता भी साफ तौर पर खोल देता है.
इस फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे विशेष फिल्म्स के बैनर तले विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. कमाल की बात ये है कि 7 दिनों में ये फिल्म साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप हिंदी फिल्मों में शामिल हो चुकी है. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी ने अहम किरदार निभाए हैं. इसके साथ ही पूरन गब्बी, सुविंदर विक्की, विजयांत कोहली और अतुल कुमार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.
फिल्म की कहानी में मायरा शिवन ने शिवम की गोद ली हुई बेटी आलिया का रोल निभाया है. इसके अलावा अनिरुद्ध रावल, जुगक्रिड कामदी, बारुन चंदा, रुखसार रहमान और ऋचा जैन जैसे कई दूसरे कलाकार भी कहानी का हिस्सा हैं. लोगों के लिए सबसे खास बात ये रही कि पहली फिल्म की एक्ट्रेस श्रिया सरन और शाद रंधावा भी इसमें स्पेशल रोल में दिखाई दिए. फिल्म में ये दोनों किरदार शिवम की यादों और भ्रम के रूप में सामने आते हैं, जो पुरानी फिल्म से जुड़ाव को और ज्यादा गहरा बना देते हैं. लोगों को फिल्म का हर ट्विस्ट काफी पसंद आ रहा है.