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‘आवारापन 2’ में अपनी आवाज सुनकर इमोशनल हुए पाकिस्तानी सिंगर, बोले- ‘मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए...’

Pakistani Singer On Awarapan 2 Songs: करीब दो दशक बाद रिलीज हुई ‘आवारापन 2’ की शुरुआत पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद की आवाज से हुई. भारत-पाक तनाव के चलते शुरुआत में एल्बम से दूर रखे जाने के बाद, थिएटर में अपनी आवाज और फैंस का प्यार पाकर मुस्तफा बेहद इमोशन हो गए.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:32 AM IST
‘आवारापन 2’ में अपनी आवाज सुनकर इमोशनल हुए पाकिस्तानी सिंगर, बोले- ‘मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए...’
Image Credit: ‘आवारापन 2’ में सुनाई दी पाकिस्तानी सिंगर की आवाज (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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