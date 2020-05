पाकिस्तानी TV के शो में उड़ाया गया इरफान-श्रीदेवी के निधन का मजाक, Troll होने पर मांगी माफी

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महान कलाकार इरफान खान (Irrfan Khan) और श्रीदेवी (Sridevi) के निधन पर पाकिस्तानी टीवी शो में उनका मजाक उड़ाया गया. पाकिस्तानी टीवी शो के एंकर आमिर लियाकत (Aamir Liyakat) ने शो के दौरान दोनों कलाकारों को लेकर असंवेदनशील बातें कही. शो पर बतौर मेहमान पहुंचे एक्टर अदनान सिद्दीकी (Adnan Siddiqui) से शो के एंकर आमिर लियाकत ने कहा, 'आपके वजह से दो एक्ट्रेस की जान बच गई क्योंकि आपने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन आपने इरफान खान और श्रीदेवी के साथ काम किया उनका इंतकाल हो गया. आप जिसके भी साथ काम करते हैं, उसका इंतकाल हो जाता है.' हालांकि, इस बात को लेकर एक्टर अदनान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली है.

अदनान ने ट्वीट किया, 'एंकर आमिर लियाकत (Aamir Liyakat) साहब ने इस बात (इरफान खान और श्रीदेवी की मौत) को लेकर संवेदनशील मजाक कर दिया था. वे दोनों (इरफान खान और श्रीदेवी) मेरे बहुत करीब थे एक इंसान के तौर पर भी इसल‍िए एंकर का मजाक कई मायनों में गलत था. गुजर चुकी इन दो हस्त‍ियों के बारे में इस तरह का घट‍िया मजाक करना घृणा से भरा काम है. उनका (एंकर का) ऐसा करना स‍िर्फ उनकी ही गलत छव‍ि ही नहीं दिखाता बल्क‍ि मेरी और हमारे देश की भी खराब इमेज को रोशनी देता है.'

इस वाकया से शो के एंकर आमिर लियाकत की मुश्किले भी बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें डंप करने की बात कही जा रही है. एक यूजर ने लिखा, 'हमेशा की तरह वह कीड़ा फिर से रेंगता हुआ इंडस्ट्री में आ जाएगा.'

Why can't the media industry just dump Aamir Liaquat once and for all...

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'खूब कहा अदनान सर और जो आमिर लियाकत ने कहा वो बहुत ही शॉकिंग और असंवेदनशील है. हमने दो महान कलाकार खोए हैं और युवा बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है. जिनकी तबीयत नासाज थी उनके और उनके चाहने वालों के प्रति थोड़ा तो सम्मान रखो.'

Well said adnan sir and what Amir liaquat said was shocking and so insensitive we hav lost 2 precious lives and young kids hav lost their parents. Show some respect for the deceased and their loved ones. I'm quite shocked that the show continued to air. It should hav been stopped

— Saira (@Saira39931772) May 1, 2020