Viral Video: पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका को कहा- 'पाखंडी', एक्ट्रेस ने भरे हॉल में ऐसे किया TROLL

नई दिल्ली: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी काफी पापुलर हो चुकी हैं. प्रियंका अब एक ग्लोबल आइकन बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं. लॉस एंजेल्स में हुए एक इवेंट के दौरान के पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका को पाखंडी बताया तो एक्ट्रेस ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हॉल सीटियों और तालियों की आवाज से गूंज उठा. बता दें कि प्रियंका इन दिनों अपनी शादी और फैमिली टाइम को एंजॉय कर रही हैं. कुछ दिन पहले ही प्रियंका और निक की हॉलीडे फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.

लास एंजेल्स में हुए ब्यूटीआइकन इवेंट के दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने प्रियंका से सवाल करते हुए आप यून गुडविल ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप अपने ट्विटर हैंडल पर इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान में न्यूक्लियर हमले को बढ़ावा दे रही हैं. जबकि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है. एक पाकिस्तानी होने के नाते और मेरे ही जैसे न जाने कितने लाखों लोग आपके पॉपुलैरिटी बढ़ाने के पीछे रहे हैं. ऐसा करके आप पांखड़ी साबित हो रही हैं.

