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Hindi Newsबॉलीवुडपलाश मुच्छल पर लगा गंभीर आरोप, संगली में दर्ज हुआ केस… एक्स-मंगेतर स्मृति मंधाना के करीबी ने खोला बड़ा राज!

पलाश मुच्छल पर लगा गंभीर आरोप, संगली में दर्ज हुआ केस… एक्स-मंगेतर स्मृति मंधाना के करीबी ने खोला बड़ा राज!

Palash Muchhal In Legal Trouble: संगली में म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है. शिकायत एक्स-मंगेतर स्मृति मंधाना के बचपन की दोस्त ने की है, जिनका आरोप है कि बहस के दौरान उनके साथ कास्टिस्ट कमेंट्स की गई. मामला पैसों के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 06, 2026, 09:42 AM IST
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Palash Muchhal In Legal Trouble
Palash Muchhal In Legal Trouble

Palash Muchhal In Legal Trouble: संगली में एक मामले को लेकर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का नाम अचानक सुर्खियं में आ गया है. खबरों के मुताबिक उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. ये शिकायत संगली के रहने वाले विज्ञान प्रकाश माने ने की है, जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का बचपन का दोस्त बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. इस खबर के इंडस्ट्री में एक बार फिर हलचल मचा दी है. 

इस मामले पर हर कोई अपनी-अपनी राय दे रहा है. शिकायत में बताया गया है कि ये पूरा मामला 22 नवंबर का है. उस दिन संगली-अष्टा रोड पर एक टोल प्लाजा के पास दोनों के बीच बहस हुई थी. आरोप है कि इसी दौरान पलाश मुच्छल ने जाति को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. विज्ञान माने ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि ये बात उनके लिए काफी अपमानजनक थी. पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1) के साथ-साथ अन्य धाराएं भी लगाई हैं. पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिर बड़ी मुसीबत में फंसे पलाश मुच्छल

पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा हो सकता है. बताया जा रहा है कि विज्ञान माने ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए पलाश मुच्छल को करीब 25 लाख रुपये दिए थे. माने का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि फिल्म 6 महीने में पूरी हो जाएगी. लेकिन समय बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ और पैसे भी वापस नहीं मिले, जिससे विवाद शुरू हुआ. जब विज्ञान माने ने अपने पैसे वापस मांगे तो दोनों के बीच कई बार बात हुई. लेकिन उनका आरोप है कि हर बार उन्हें टाल दिया गया. 

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आखिर क्या है ये पूरा मामला? 

इसी बात को लेकर जब टोल प्लाजा पर फिर से बातचीत हुई तो मामला गर्मा गया. माने का कहना है कि उसी दौरान उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘उन्होंने मुझसे कहा था कि फिल्म जल्दी पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने टाल दिया और बाद में बहस के दौरान गलत शब्द बोले’. इस मामले के सामने आने के बाद पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना के पुराने रिश्ते की भी चर्चा शुरू हो गई है. दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और उनकी सगाई भी हो चुकी थी. 

2025 में होने वाली थी शादी 

खबरें थीं कि नवंबर 2025 में संगली में उनकी शादी होने वाली है. लेकिन बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने अलग होने की जानकारी दी थी, हालांकि इसके पीछे की वजह कभी साफ नहीं बताई गई. फिलहाल इस केस में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती. अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. इस तरह के मामलों में पुलिस हर एंगल से जांच करती है. 

फिलहाल जारी है पूरे मामले की जांच

उनका कहना है कि अलग एंगल से जांच करने पर सही स्थिति सामने आ सकेगी. इसलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. आने वाले दिनों में इस केस पर सभी की नजर रहेगी. अगर नए सबूत या बयान सामने आते हैं तो मामला और साफ हो सकता है. फिलहाल यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है और दोनों पक्षों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे इस खबर में नए अपडेट भी सामने आ सकते हैं, जिनका इंतजार लोगों को रहेगा.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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