बॉलीवुड

हंसती-खेलती शादी पर लगी नजर… पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी कैंसल, सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना का रिश्ता बना हुआ है. वहीं दूसरी ओर इस कपल ने एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:26 AM IST
हंसती-खेलती शादी पर लगी नजर… पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी कैंसल, सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

दिसंबर के माह की शुरुआत से ही बॉलीवुड म्यूजिशियन पलाश मुच्छल और इंडियन वुमन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. दरअसल ये कपल नवंबर में शादी करने वाला था, उसके सारे फंक्शन भी लगातार होस्ट किए जा रहे थे. लेकिन अचानक ही स्मृति के पिता की तबियत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. वहीं शादी पोस्टपोन्ड होने पर कई लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग अफवाहों को फैलाने लगे, जिसके बाद कल 7 दिसंबर को म्यूजिशियन पलाश मुच्छल और वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए पोस्ट शेयर किया है. दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा कि वो अपनी शादी को रद्द कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं.

 

पलाश ऑनलाइन हुए ट्रोल
इस कपल के हंसती-खेलती शादी में उस समय नजर लग गई जब म्यूजिशियन पलाश मुच्छल का नाम एक मेरी कोस्टा नाम की लड़की के साथ जुड़ने लगा. वहीं सोशल मीडिया पर एक के बाद एक म्यूजिशियन की चैट के स्क्रीनशॉट लीक हो गए, उनके सच होने का अभी तक कोई सबूत नहीं है. शादी पोस्टपोन्ड और इन स्क्रीनशॉट के वायरल होने की परफेक्ट टाइमिंग के चलते इंटरनेट पर पलाश को धोखा देने के लिए लोग खरी-खोटी सुनाने लगे. 

इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो
शादी टूटने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक और खुलासा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया. पलाश मुच्छल और  स्मृति मंधाना द्वारा एक दूसरे को अनफॉलो करने के बाद फैंस को ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि अब इस कपल के रिश्ते में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आएगा और दोनों पूरी तरह से अलग हो चुके हैं. 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

palash muchhal Smriti Mandhana

