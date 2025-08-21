'द बंगाल फाइल्स' को लेकर कोलकाता में बवाल, एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार
'द बंगाल फाइल्स' को लेकर कोलकाता में बवाल, एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार

The Bengal Files: फिल्म की निर्माता और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर लगाई गई रोक पर खुलकर बात की है. उन्होंने फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर रोक लगाने और उसके बाद हुए सारे हंगामे के लिए वहां की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 21, 2025, 08:59 PM IST
द बंगाल फाइल्स
The Bengal Files: कोलकाता में फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर रिलीज होना था, मगर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी और इसे रिलीज नहीं होने दिया. तब इसे लेकर फिल्म के निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुलिस से बहस भी हुई थी. फिल्म के प्रोड्यूसर ने वहां की राज्य सरकार पर अपनी मनमानी करने के आरोप भी लगाए थे. इसके साथ ही सवाल किया था कि क्या पश्चिम बंगाल में दूसरा संविधान चलता है? 

पल्लवी जोशी ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार
अब फिल्म की निर्माता और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर लगाई गई रोक पर खुलकर बात की है. उन्होंने फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर रोक लगाने और उसके बाद हुए सारे हंगामे के लिए वहां की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. पल्लवी ने बताया कि यह स्पष्ट रूप से राज्य की सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया गया था, और हम इसे बताने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं. हमें पता था कि हमें किसी न किसी तरह का विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह इस तरह होगा कि हम अपना ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएंगे. 16 अगस्त को, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे की सालगिरह थी, कोलकाता में अपना ट्रेलर रिलीज करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने यह भी बताया कि अगर इतिहास में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए और उसकी कहानी कुछ लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार को इन कहानियों को उजागर करने में मदद करनी चाहिए. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उन्हें हमारा पूरा समर्थन करना चाहिए था. लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे हमें ट्रेलर नहीं दिखाने देंगे, जो बहुत दुख की बात थी क्योंकि इससे हमारी पूरी टीम को परेशानी हुई और सभी को थोड़ा बुरा लगा. आखिरकार राज्य की सरकार का यह काम था कि हमलोगों को इसके लिए सहयोग मिलता. 

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म को किया डायरेक्ट 
बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे. यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (एजेंसी)

IANS

