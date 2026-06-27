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‘पुष्पा’ और ‘RRR’ के बाद अब ‘अल्फा’ पर साउथ वाला दांव, पैन इंडिया फॉर्मूला अपना रहा बॉलीवुड? क्या कमा पाएगी मोटा मुनाफा

Pan India Films Trend: भारतीय सिनेमा में अब सिर्फ बॉलीवुड का राज नहीं रहा. साउथ की ‘बाहुबली' और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों ने ‘पैन इंडिया’ का ऐसा नया रास्ता दिखाया है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदल तकर रख दिया है. खास बात ये है कि अब हिंदी सिनेमा भी इस फॉर्मूला को अपनाना शुरू कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:07 AM IST
‘पुष्पा’ और ‘RRR’ के बाद अब ‘अल्फा’ पर साउथ वाला दांव, पैन इंडिया फॉर्मूला अपना रहा बॉलीवुड? क्या कमा पाएगी मोटा मुनाफा
Image Credit: Bollywood Follow Pan India Films TrendSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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