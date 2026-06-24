एक्टर जतिन बताते हैं, 'एक बार मुझे पैसों की काफी जरूरत थी और मैं एक बैकग्राउंड किरदार निभा रहा था. स्क्रिप्ट में मेरा नाम सिर्फ मैन 2 लिखा था. अगर वे हमसे खाने के लिए पूछ लेते, तो हम खुद को किस्मत वाला समझते. अगर कभी हमने चाय या कॉफी मांग ली, तो वह भी नहीं मिलती थी. इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि छोटे कलाकारों को खाने के मामले में अलग करने के लिए सेट पर A, B और C कैटेगरी में बांटा जाता है. भारत में सेट पर A, B और C कैटेगरी होती हैं. A कैटेगरी में सीरियल कलाकार होते हैं. एक्स्ट्रा किरदार वाले कलाकारों के लिए खाने का अलग सेक्शन होता है. यह सब देखकर मेरा दिल टूट जाता है. मुझे यह भेदभाव कभी पसंद नहीं आया. बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी यही होता है. लीड कलाकार निर्देशकों के साथ उठते-बैठते हैं. इस बंटवारे से सेट पर एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है.'