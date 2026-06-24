बॉलीवुड और टीवी की दुनिया बाहर से काफी चकाचौंध भरी नजर आती है, लेकिन इसकी सच्चाई काफी अलग और कड़वी होती है. कलाकार कई बार इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई का जिक्र कर चुके हैं. इस बीच 'पंचायत' की क्रांति देवी यानी सुनीता राजवार ने शोबिज की दुनिया की काली सच्चाई बयां की है. सुनीता के साथ जतिन नेगी ने भी पर्दे के पीछे की सच्चाई को सामने रखा.
हाल ही में 'स्क्रीन' संग बातचीत के दौरान जतिन नेगी और सुनीता राजवार ने इंडस्ट्री में होने वाले भेदभाव का जिक्र किया. कई शोज, फिल्मों और वेब सीरीज में बेहतरीन काम करने के बावजूद दोनों एक्टर्स को सम्मान पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. जतिन ने बताया कि कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को तब तक सम्मान नहीं मिलता, जब तक वे परेश रावल और अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकार न हों.
वहीं, कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को सुविधाएं उनकी भूमिका के आधार पर दी जाती हैं. बड़ी फिल्मों के लीड एक्टर्स को 4 वैनिटी वैन दी जाती हैं. कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को केवल एक स्पॉट बॉय मिलता है, जो उनके सम्मान की सुरक्षा करता है. कभी-कभी उन्हें सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट दिया जाता है. अगर आप सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो आपको एक अच्छी वैनिटी वैन की सुविधा भी दी जाती है. वरना कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को अन्य कलाकारों के साथ वैनिटी वैन शेयर करनी पड़ती है. बैकग्राउंड कैरेक्टर निभाने वाले कलाकारों को करीब 7-8 कलाकारों के साथ वैनिटी वैन शेयर करनी पड़ती है. आपको कितना सम्मान मिलेगा, यह आपके किरदार पर निर्भर करता है. हमें पैसा भी 90 दिनों बाद मिलता है.
वहीं, 'पंचायत' की क्रांति देवी यानी सुनीता राजवार ने बताया कि सेट पर लीड एक्टर्स और कैरेक्टर आर्टिस्ट्स की हैसियत में काफी फर्क दिखता है, जो बिल्कुल हमारे समाज की तरह है. उन्होंने बताया, 'अगर कोई लीड रोल में है, तो सब कुछ उसी के इर्द-गिर्द घूमता है. उसे अच्छा रूम मिलता है और उसका अपना स्टाफ होता है. अगर आप कोई छोटा किरदार निभा रहे हैं या फिर केवल एक सीन कर रहे हैं, तो स्पॉट बॉय भी आपको नहीं पूछेंगे.'
एक्टर जतिन बताते हैं, 'एक बार मुझे पैसों की काफी जरूरत थी और मैं एक बैकग्राउंड किरदार निभा रहा था. स्क्रिप्ट में मेरा नाम सिर्फ मैन 2 लिखा था. अगर वे हमसे खाने के लिए पूछ लेते, तो हम खुद को किस्मत वाला समझते. अगर कभी हमने चाय या कॉफी मांग ली, तो वह भी नहीं मिलती थी. इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि छोटे कलाकारों को खाने के मामले में अलग करने के लिए सेट पर A, B और C कैटेगरी में बांटा जाता है. भारत में सेट पर A, B और C कैटेगरी होती हैं. A कैटेगरी में सीरियल कलाकार होते हैं. एक्स्ट्रा किरदार वाले कलाकारों के लिए खाने का अलग सेक्शन होता है. यह सब देखकर मेरा दिल टूट जाता है. मुझे यह भेदभाव कभी पसंद नहीं आया. बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी यही होता है. लीड कलाकार निर्देशकों के साथ उठते-बैठते हैं. इस बंटवारे से सेट पर एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है.'