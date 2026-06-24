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'चाय-कॉफी तक नहीं मिलती...' पंचायत की 'क्रांति देवी' ने खोली इंडस्ट्री की कड़वी पोल; बोलीं- 'A, B और C कैटेगरी में बंटे कलाकार'

बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में कैरेक्टर आर्टिस्ट्स को सम्मान और सुविधाओं में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. हाल ही में सुनीता राजवार और जतिन नेगी ने बताया कि कैसे बड़े सितारों को बेहतर सुविधाएं देने के दौरान छोटे कलाकारों को नीचा दिखाया जाता है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 24, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:27 AM IST
'चाय-कॉफी तक नहीं मिलती...' पंचायत की 'क्रांति देवी' ने खोली इंडस्ट्री की कड़वी पोल; बोलीं- 'A, B और C कैटेगरी में बंटे कलाकार'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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