प्राइम वीडियो की मशहूर सीरीज 'पंचायत' के प्रधान जी से कौन वाकिफ नहीं है. वो स्क्रीन पर इतनी आसानी से गहराई और असल ज़िंदगी जैसा रियलिज़्म लाए, जिसे कोई भूल नहीं पाया. लगभग पांच दशकों से ज्यादा लंबे करियर में वह उन चुनिंदा कलाकारों में से एक रहे हैं जिनकी कला लगातार बेहतर होती गई है. हालांकि, उन्हें पहचान थोड़ी लेट मिली. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने उस लंबे और मुश्किल भरे सफर को याद किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे वे फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में आगे बढ़ें.
एक्टर ने एबीपी लाइव को दिए एक इंटरव्यू में बताया, 'एक्टिंग आसान नहीं है, लेकिन इसमें मजा आता है. लोग इसे 'संघर्ष' कहते हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को संघर्ष नहीं माना. मैंने कड़ी मेहनत की और इस प्रोसेस का आनंद लिया.' रघुबीर आगे कहते हैं, 'हर कला के लिए रियाज या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. चाहे आप म्यूज़िशियन हों, डांसर हों या एक्टर, आपको सीखते रहना और रिहर्सल करते रहना पड़ता है. आज भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है. मेरे लिए ज़िंदगी हमेशा एक स्कूल, यानी सीखने की जगह रही है.'
इस बातचीत के दौरान उन्होंने उन दिनों का जिक्र किया जब वह महज ढाई रुपये में गुजारा करते थे. तब वो कई बार भूखे पेट सोते थे और फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए करीब 20 साल अपने घर से दूर रहे. रघुबीर यादव ने अपनी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया. उन दिनों एक सुरक्षित भविष्य के लिए उन पर साइंस पढ़ने का भारी दबाव था, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वह बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे. जब उन्हें अपनी नाकामी का पूरा भरोसा हो गया, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया.
रघुबीर के थियेटर सफर की शुरुआत हुई. अन्नू कपूर के पिता मदनलाल कपूर ने उन्हें अपनी कंपनी में रख लिया, जहां उन्हें हर दिन के ढाई रुपये मिलते थे. हालांकि, यह मामूली रकम भी उन्हें समय पर या पूरी नहीं मिलती थी. उन्होंने बताया, 'ढाई रुपये रोज का तय हुआ था, लेकिन कभी-कभी इससे भी कम पैसे मिलते थे. हम लोग उतने ही पैसों में आटा और टमाटर खरीद लाते थे, फिर चटनी और रोटी बनाकर अपना पेट भरते थे.' कई बार तो कोई उनका बनाया हुआ खाना भी चुरा ले जाता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था.'
इस दौरान उन्होंने उस दौर का एक बेहद भावुक किस्सा भी याद किया. घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वह कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे परिवार के नाम पर दाग लगे. लेकिन संघर्ष के दिनों जब वो अपने घर लौटे तो उनके एक रिश्तेदार ने ताना मारा. एक्टर ने याद करते हुए बताया, 'जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे चाचा के लड़के ने कहा कि हमें तो लगा था कि तुम अब सीधे सिनेमा के पर्दे पर ही दिखाई दोगे. मुझे यह बात इतनी चुभ गई और इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं उसी रात दोबारा घर छोड़कर चला गया.' इस घटना के बाद वह अगले 20 सालों तक अपने गांव वापस नहीं लौटे.
बता दें कि रघुबीर यादव को 'सलाम बॉम्बे', 'लगान', 'पीपली लाइव', 'पीकू' और 'न्यूटन' जैसी बेहतरीन फिल्मों में उनके शानदार काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. हालांकि, उन्हें घर-घर में असली पहचान साल 1989 में दूरदर्शन के सुपरहिट शो 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' से मिली थी, जिसके बाद वह दर्शकों के चहेते कलाकार बन गए.