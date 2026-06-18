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'पंचायत 4' से पहले OTT पर धमाल मचाएंगे बनराकस, बिनोद के साथ इस नए शो में हुई एंट्री

प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज 'पंचायत' के बनराकस और बिनोद को देखने के लिए फिर से तैयार हो जाइए. लेकिन इस बार दोनों एक अलग सीरीज में साथ में दिखाई देंगे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 18, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:41 PM IST
'पंचायत 4' से पहले OTT पर धमाल मचाएंगे बनराकस, बिनोद के साथ इस नए शो में हुई एंट्री

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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