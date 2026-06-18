'पंचायत' ने पिछले कुछ सालों में लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है. फुलेरा गांव की कहानी और उसके मजेदार किरदारों ने लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया है. वहीं शो के बाकी सीजन हिट होने के बाद अब फैंस बेसब्री से 'पंचायत सीजन 5' का इंतजार कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, नए सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसे साल 2026 के आखिर तक रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, नए सीजन के आने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले 'पंचायत' के दो फेमस किरदार 'बनराकस' और 'बिनोद' ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.
'पंचायत' से पहले प्राइम वीडियो की आने वाली सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय सीजन 2' में बनराकस और बिनोद की झलक देखने को मिलेगी. इस सीरीज का प्रीमियर 23 जून को किया जाएगा. खास बात ये है कि 'पंचायत' में बनराकस का किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार और बिनोद का रोल निभाने वाले अशोक पाठक इस शो में भी दिखाई देंगे. इन दोनों की मौजूदगी ने सीरीज को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. 'पंचायत' के फैंस अब इन्हें एक बार फिर स्क्रीन पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
मेकर्स ने हाल ही में सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें कई दिलचस्प सीन देखने को मिले. ट्रेलर में दिखाया गया है कि गांव भातखंडी के सरकारी अस्पताल की हालत सुधारने के लिए डॉ. प्रभात लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं. लिमिटेड संसाधनों के बावजूद वो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं. लेकिन ट्रेलर का सबसे मजेदार हिस्सा आखिर में देखने को मिला, जब अचानक बनराकस और बिनोद की एंट्री होती है. वहीं दोनों की एंट्री के बाद, भोजपूरी सुपरस्टार निरहुआ का किरदार उनका खास अंदाज में स्वागत करता है और कहता है, 'आइए फुलेरा नरेश, सांझपुर में आपका स्वागत है महाराज'
इस सीन के बाद एक और मजेदार डायलॉग सुनने को मिलता है. जब बनराकस की नजर उतारी जाती है तो कहा जाता है, 'इनको नजर नहीं लगती, ये खुद ही बनराकस हैं.' ये सीन सोशल मीडिया पर भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
'ग्राम चिकित्सालय' एक गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की कहानी है, जहां सुविधाओं की कमी के बावजूद लोगों की सेवा करने की कोशिश की जाती है. सीरीज में गांव की जिंदगी, स्थानीय समस्याएं और हास्य का बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलता है. पहले सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं. इस बार कहानी में और भी नए मोड़ और दिलचस्प किरदार देखने को मिलेंगे.'ग्राम चिकित्सालय सीजन 2' का निर्देशन ललितम तिवारी ने किया है, जबकि इसकी कहानी वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने लिखी है. शो में एक्टर अमोल पराशर एक बार फिर डॉ. प्रभात के रोल में दिखाई देंगे.
इसके अलावा आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर, गरिमा विक्रांत सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 जून को रिलीज होने वाली ये सीरीज लोगों को कितनी पसंद आती है.