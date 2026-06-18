'ग्राम चिकित्सालय' एक गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की कहानी है, जहां सुविधाओं की कमी के बावजूद लोगों की सेवा करने की कोशिश की जाती है. सीरीज में गांव की जिंदगी, स्थानीय समस्याएं और हास्य का बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलता है. पहले सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं. इस बार कहानी में और भी नए मोड़ और दिलचस्प किरदार देखने को मिलेंगे.'ग्राम चिकित्सालय सीजन 2' का निर्देशन ललितम तिवारी ने किया है, जबकि इसकी कहानी वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने लिखी है. शो में एक्टर अमोल पराशर एक बार फिर डॉ. प्रभात के रोल में दिखाई देंगे.