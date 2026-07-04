नया नहीं, सादियों पुराना है 'पंचायत' का टाइटल सॉन्ग, बिहार में आज भी गाया जाता है ये मंगल गीत 'ऐ राजा जी'

ओटीटी की दुनिया में अगर किसी वेब सीरीज ने सबसे ज्यादा दिल जीता है तो वो प्राइम वीडियो की सीरीज 'पंचायत' है. गांव की सादगी, मजेदार किरदार और आम जिंदगी से जुड़ी कहानी ने इसे हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बना दिया. सीरीज के कई डायलॉग और सीन सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन इन दिनों सबसे ट्रेंड में रहा इसका टाइटल ट्रैक, जो सीरीज में सुनाई देता है. 'ए राजा जी' की धुन पर लाखों लोगों ने रील्स बनाईं और इसे नया वायरल ट्रैक समझ लिया. लेकिन अब इस गाने की असली कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को अपनी लोक संस्कृति से फिर से जोड़ दिया है.