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नया नहीं, सादियों पुराना है 'पंचायत' का टाइटल सॉन्ग, बिहार में आज भी गाया जाता है ये मंगल गीत 'ऐ राजा जी'

ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की टॉप सीरीज 'पंचायत' का टाइटल सॉन्ग 'ए राजा जी' काफी ट्रेंड कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना कोई नया नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल का सदियों पुराना सोहर लोकगीत है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 04, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:05 PM IST
नया नहीं, सादियों पुराना है 'पंचायत' का टाइटल सॉन्ग, बिहार में आज भी गाया जाता है ये मंगल गीत 'ऐ राजा जी'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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