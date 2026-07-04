नया नहीं, सादियों पुराना है 'पंचायत' का टाइटल सॉन्ग, बिहार में आज भी गाया जाता है ये मंगल गीत 'ऐ राजा जी'

ओटीटी की दुनिया में अगर किसी वेब सीरीज ने सबसे ज्यादा दिल जीता है तो वो प्राइम वीडियो की सीरीज 'पंचायत' है. गांव की सादगी, मजेदार किरदार और आम जिंदगी से जुड़ी कहानी ने इसे हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बना दिया. सीरीज के कई डायलॉग और सीन सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन इन दिनों सबसे ट्रेंड में रहा इसका टाइटल ट्रैक, जो सीरीज में सुनाई देता है. 'ए राजा जी' की धुन पर लाखों लोगों ने रील्स बनाईं और इसे नया वायरल ट्रैक समझ लिया. लेकिन अब इस गाने की असली कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को अपनी लोक संस्कृति से फिर से जोड़ दिया है.
दरअसल, 'ए राजा जी' कोई नया फिल्मी या एल्बम सॉन्ग नहीं है, बल्कि बिहार और पूर्वांचल का सदियों पुराना सोहर लोकगीत है. सोहर एक मंगल गीत होता है, जिसे घर में बच्चे के जन्म की खुशी पर गाया जाता है. बच्चे के जन्म होने के बाद महिलाएं ढोलक, मंजीरे और तालियों की थाप पर मिलकर ये गीत गाती हैं. पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है और परिवार के नए सदस्य का स्वागत गीतों के साथ किया जाता है.
सोहर गीतों की सबसे बड़ी खासियत इनके बोल होते हैं. इनमें मां का प्यार, परिवार की खुशियां और बच्चे के आने वाले खुशहाल भविष्य की कामना सुनाई देती है. कई सोहर गीतों में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म का भी जिक्र मिलता है. इन गीतों के जरिए महिलाएं नवजात के लिए दुआ करती हैं कि वो जीवन में खूब आगे बढ़े और परिवार का नाम रोशन करे. यही भावनाएं इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखे हुए हैं.
ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि सोहर की शुरुआत बहुत पुराने समय में हुई थी. हालांकि, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन गांवों में ये परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है.
सीरीज 'पंचायत' ने सिर्फ एक पुराने लोकगीत को दोबारा लोकप्रिय नहीं बनाया, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से भी जोड़ दिया. जो लोग इस धुन को वेब सीरीज का नया गाना समझ रहे थे, अब उन्हें पता चल रहा है कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपरा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस लोकगीत को नई पहचान मिली है. अब लोग सिर्फ इसे सुन ही नहीं रहे, बल्कि इसके इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानने में रूचि ले रहे हैं. यही वजह है कि 'ए राजा जी' आज पुराने और नए दौर के बीच एक खूबसूरत हिस्सा बन गया है.
'पंचायत' की बात करें तो यह ओटीटी की सबसे पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज में गिनी जाती है. इसे द वायरल फीवर (TVF) ने बनाया है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होती है. सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में आया था, जबकि इसके बाद 2022, 2024 और 2025 में लगातार नए सीजन रिलीज हुए. अब तक इसके चार सीजन ऑडियंस के सामने आ चुके हैं. शानदार कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और सिंपल अंदाज की वजह से इस सीरीज को कई बड़े अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. वहीं आईएमडीबी पर इसे 8.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है.
सीरीज की कहानी उत्तर प्रदेश के इमेजिनर्री गांव फुलेरा पर आधारित है. इसमें दिल्ली का रहने वाला अभिषेक त्रिपाठी, जिसका किरदार जीतेंद्र कुमार ने निभाया है, पंचायत सचिव बनकर गांव पहुंचता है. यहां उसकी मुलाकात प्रधान मंजू देवी (एक्ट्रेस नीना गुप्ता), प्रधान पति बृज भूषण दुबे (एक्टर रघुवीर यादव), प्रह्लाद (एक्टर फैसल मलिक) और विकास जैसे किरदारों से होती है. गांव की छोटी-छोटी घटनाओं के बीच दोस्ती, मुश्किलें और भावनाओं से भरी ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई है. अब चार सफल सीजन के बाद फैंस को इसके पांचवें सीजन का बेसब्री से इंतजार है.