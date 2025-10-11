म्यूजिक इंडस्ट्री में पसरा मातम, सिंगर Gurmeet Maan का निधन, पंजाबी लोकगायकी को दी थी एक नई पहचान

पॉपुलर पंजाबी लोक गायक गुरमीत मान का निधन हो गया है, उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है. वहीं दूसरी ओर फैंस और साथी कलाकार उनकी मधुर आवाज के चले जाने पर शोक मना रहे हैं.
पंजाबी संगीत जगत के फेमस लोक गायक गुरमीत मान के निधन से सभी शोक में है. हालांकि सिंगर की मृत्यु का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस खबर ने उनके फैंस और साथी कलाकारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की एक झड़ी लग गई है, फैंस उन्हें उनकी भावपूर्ण आवाज और पंजाब के कल्चर को दर्शाने वाले उनके दिल को छू लेने वाले गीतों के लिए याद कर रहे हैं.
पंजाब पुलिस में की थी सेवा
लोकगीत सिंगर गुरमीत मान अपनी स्वर और भावपूर्ण संगीत के लिए जाने जाने थे, वो पंजाबी लोक संगीत की एक लोकप्रिय हस्ती थे. उनके गीतों में अक्सर पंजाब के गांव की संस्कृति झलकती थी, जो उसकी भावना, संघर्ष और परंपराओं को दर्शाती थी. संगीत के अलावा, उन्होंने पंजाब पुलिस में अधिकारी के रूप में भी काम किया था और अपने पेशे और कला के लिए जुनून, दोनों को समान समर्पण के साथ निभाने के लिए जाने जाते थे.
प्रीत पायल के साथ सजती थी जोड़ी
गुरमीत मान की जोड़ी प्रीत पायल के साथ काफी मशहूर थी और उनके गाए गीत आज भी गांव-गांव में गूंजते हैं. अब गुरमीत मान की कमी पंजाबी संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेगी. उनकी आवाज भले ही बंद हो गई हो, लेकिन उनकी यादें और गीत हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे.
राजवीर जवंदा का निधन
गुरमीत मान का निधन पंजाबी गायक और अभिनेता राजवीर जवंदा के अचानक निधन के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी. एक के बाद एक हुए नुकसान ने पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया है, जो सिंगिस इंडस्ट्री के लिए एक दुखद समय है.
