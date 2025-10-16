गीता बाली से किया वो वादा... जिसकी वजह से पंकज धीर के परिवार ने खो दिया था सबकुछ, एक्ट्रेस की मौत के वक्त जब...

Pankaj Dheer Geeta Bali Death: ‘चंद्रकांता’ और ‘महाभारत’ जैसे शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता पंकज धीर के अचानक निधन ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों चाहने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि वे काफी लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और 15 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में उनका निधन हो गया. पंकज धीर ने अपने करियर में बहुत यादगार किरदार निभाए. खासकर टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार.

उनके जाने से इंडस्ट्री में एक खालीपन महसूस हो रहा है. लेकिन उनके जीवन की एक कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें उनके परिवार ने मुश्किल, आर्थिक संकट और इमोशनल डैमेज वाला समय देखा था. ये कहानी उस वादे से जुड़ी है, जिसने आगे चलकर उनके परिवार की जिंदगी ही बदल दी. पंकज के पिता, सी.एल. धीर, अपने समय के मशहूर फिल्म निर्माता थे. पंकज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनकी जिंदगी बदल गई थी, जब उनकी पिता ने एक्ट्रेस गीता बाली से किया वादा निभाया.

गीता बाली के साथ बना रहे थे फिल्म

1965 में गीता बाली के निधन के बाद उनका परिवार सारी वित्तीय संपत्ति खो बैठा. ये तब हुआ जब उनके पिता एक फिल्म ‘रानो’ प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें धर्मेंद्र और गीता बाली लीड रोल में थीं. फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, बस गीता बाली के कुछ सीन बाकी थे. पंकज ने बताया कि गीता बाली ने अपने अंतिम दिनों में पिता से वादा कराया कि उनकी मौत के बाद ये फिल्म कभी पूरी नहीं की जाएगी और रिलीज नहीं होगी. सी.एल. धीर ने ये वादा निभाया. उन्हें दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने बी मनाने की कोशिश की.

पिता ने निभाया एक्ट्रेस को दिया वादा

पंकज ने बताया कि दिलीप कुमार ने सुझाव दिया कि वे दर्शकों से अपील करेंगे कि मीना कुमारी गीता बाली की जगह निभा सकती हैं. लेकिन सी.एल. धीर ने किसी की बात नहीं मानी. उन्होंने वादा निभाया और फिल्म को कभी पूरा नहीं किया. इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय इवेंस्ट की गई सारी रकम पानी में डूब गई और परिवार आर्थिक संकट में आ गया. पंकज ने बताया कि उनके पिता इस घटना के बाद काफी अकेले हो गए. ये मुश्किल दौर उनके लिए इमोशनल और फाइनेंशियली बहुत मुश्किलों से भरा रहा.

परिवार ने झेला आर्थिक सकंट

पंकज धीर ने अपनी यंग उम्र में ही अपने परिवार की मदद करने के लिए काम शुरू कर दिया. उस मुश्किल समय ने उन्हें मजबूती और काम के लिए समर्पण सिखाया. पंकज ने धीरे-धीरे अपनी मेहनत और लगन से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए और आज भी उन्हें एक मेहनती और सम्मानित अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है. आज जब उनके चाहने वाले उनके निधन पर शोक मना रहे हैं, पंकज धीर की विरासत जीवित है. वे सिर्फ एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे.

पिता की मौत से पहले लिखा था पोस्ट

इतना ही नहीं, वे ऐसे इंसान थे, जिन्होंने कभी मुश्किलों से हार नहीं मानी और अपने परिवार के लिए सबकुछ किया. उनके बेटे निकितिन धीर भी अपने पिता की राह पर चलते हुए नई पीढ़ी में खुद की पहचान बना रहे हैं. पंकज धीर का नाम हमेशा इंडस्ट्री में एक मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा. उनके निधन से पहले बेटे निकितिन ने एक पोस्ट भी शेयर किया था जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने भगवान शिव की एक फोटो शेयर किया था, जिसपर लिखा था कि अब जो होना है बस हो जाए.