पंकज धीर का वो आखिरी पोस्ट, खास शख्स संग मुस्कुरा रहे थे एक्टर, 49वीं वेडिंग एनिवर्सरी के 4 दिन पहले तोड़ा दम

Pankaj Dheer Last Instagram Post: महाभारत धारावाहिक में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर आज कैंसर से जंग हार गए और 15 अक्टूबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन के बाद धीर के फैंस उनके बारे में काफी कुछ जानने को लगे हुए हैं. ऐसे में हम आपको एक्टर की इंस्टाग्राम की आखिरी पोस्ट बताने जा रहे हैं. जिसमें वह एक खास शख्स के साथ बैठकर पोज दे रहे हैं.    

Oct 15, 2025, 06:15 PM IST
पंकज धीर का आखिरी पोस्ट
पंकज धीर का आखिरी पोस्ट

Pankaj Dheer Last Instagram Post: बॉलीवुड एक्टर और टीवी के लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का आज (15 अक्टूबर) को निधन हो गया है. बीआर चोपड़ा की महाभारत में एक्टर ने 'कर्ण' का किरदार निभाया था. एक्टर की एक मौत कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हुई है. कई महीनों से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था. इसके चलते एक्टर को एक सर्जरी से गुजरना पड़ा था. हालांकि पंकज धीर को बचाया नहीं जा सका. 

15 अक्टूबर को ली अंतिम सांस 
पंकज ने बुधवार 15 अक्टूबर को अंतिम सांस ली. उनके निधन से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का काफी झटका लगा है. सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ पड़ी है. हर कोई एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहा हैं और उनके बारे में काफी कुछ जानने में लगे हैं. ऐसे में हम आपको एक्टर के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के आखिरी पोस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसमें एक्टर पंकज अपने सबसे करीबी शख्स के साथ नजर आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 में किया था पहला पोस्ट 
एक्टर पंकज धीर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम का काफी कम इस्तेमाल करते थे. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट 9 मई 2020 को शेयर किया था. इस पोस्ट में पंकज अपनी जवानी के दिनों में नजर आ रहे हैं. तस्वीर में पंकज धीर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में नजर आ रहे हैं. एक्टर के आखिरी पोस्ट की बात करें तो वो एक्टर ने 16 जून 2024 को शेयर किया था.  

पत्नी के साथ शेयर की आखिरी पोस्ट
इस आखिरी पोस्ट में दिवंगत एक्टर पंकज धीर अपनी पत्नी अनीता धीर के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में पंकज धीर और उनकी पत्नी अनीता बैठे नजर आ रहे हैं. दोनों कैमरे के सामने देखते हुए प्यारा सा पोज दे रहे हैं. अपनी आखिरी इंस्टाग्राम फोटो में पंकज पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. इस तस्वीर के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ शेयर नहीं किया था. अब तक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर केवल 8 पोस्ट शेयर किए थे और उनके इंस्टाग्राम पर 8 हजार से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एनिवर्सरी के 4 दिन पहले तोड़ा दम
बता दें कि पंकज और अनीता एक दूसरे के साथ करीब पांच दशक से थे. हालांकि पंकज के निधन से अब तक उनका साथ छूट गया हैं. पंकज और अनीता ने साल 1976 में 19 अक्टूबर को शादी की थी. 4 दिन बाद दोनों की 49वीं वेडिंग एनिवर्सरी है. शादी के बाद दोनों ने एक बेटे निकितन धीर और एक बेटी निकिती शाह को जन्म दिया था. शादी की सालगिरह से 4 दिन पहले ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया.  

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

pankaj dheer

