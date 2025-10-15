Advertisement
'महाभारत के कर्ण' पंकज धीर के बेटे ने इस फिल्म में निभाया था थंगाबली का रोल, बना एक्टिंग की दुनिया का हीरो!

बीआर चोपड़े की महाभारत में 'कर्ण' का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर ने का निधन हो गया है. उनके बेटे ने थंगाबली का किरदार निभाकर एक्टिंग की दुनिया में अपना खास नाम बना लिया है, आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:57 PM IST
टीवी अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. उनके बेटे भी आज अपने पिता की तरह नाम कमा रहे हैं. उनके एक रोल से उनको करियर की काफी बड़ी सफलता भी मिली थी. निकितिन धीर का जन्म 1987 में मुंबई में हुआ था और फिर साल  2014 में मशहूर TV एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से शादी की थी. आपको बता दें उन्होने फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में विलेन 'थंगाबली' के रोल से अपनी एक खास पहचान बनाई है. उनके इस अंदाज को लोगों ने भी खूब पसंद किया था, आइए आपको बताते हैं.

निकितिन धीर की सफलता

निकितिन धीर अपने पापा पंकज धीर की तरह एक मशहूर अभिनेता बनना चाहते हैं, उन्होने अपने एक्टिंग करियर की शरुआत फिल्म 'जोधा अकबर' से की थी. मिशन इस्तांबुल, रेडी फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं उन्होने कई सारी वेब सीरीज में भी काम किया था. लेकिन उनको तब कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में विलेन 'थंगाबली' के रोल से उनको सही मायने में पहचान मिली थी. उभरते हुए विलेन में से एक रहे हैं, वो दिखने में काफी हैंडसम हैं. 
 

बॉलीवुड के उभरते विलेन 

'चेन्नई एक्सप्रेस' में विलेन 'थंगाबली' के रोल से लोगों ने उनको खूब पसंद किया और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलेब्रिटीज भी उस समय वो रह चुके थे, लोग उनको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खोजते हैं. पंकज धीर की तरह उनका बेटा उनकी तरह का लंबा और सुंदर है. अब वो बॉलीवुड के उभरते गुड लुकिंग विलेन बनकर छाए हुए हैं. फैंस को भी वो विलेन के किरदार में काफी पसंद आते हैं. 
 

मशहूर टीवी एक्ट्रेस से शादी

पंकज धीर को अपने बेटे के लिए कृतिका काफी ज्यादा पसंद आईं थी.  साल 2014 में मशहूर टीवी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से शादी रचा ली थी. 
 

इसे भी पढ़ें:  नहीं रहे ‘महाभारत’ के कर्ण, 68 की उम्र में ली आखिरी सांस, ‘चंद्रकांता’ से मिली पहचान. पत्नी का बॉलीवुड से कनेक्शन

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

pankaj dheerNikitin Dheer

