पंकज धीर के बेटे ने PM नरेंद्र मोदी के शोक पत्र को किया शेयर, सोशल मीडिया पर झलका फैमिली का दर्द

एक्टर निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री कार्यालय से आए पत्र को शेयर करते हुए लिखा, ‘श्री प्रधानमंत्री जी, अपने शब्दों से मेरे पिता को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद.’ वहीं हाल ही में एक्टर ने अपने पिता के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया. निकितिन धीर ने इस पोस्ट में लिखा, ‘मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छा नहीं हूं… लेकिन मैं कोशिश करूंगा…ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाद एकमात्र चीज तय है वो मृत्यु है… हम सभी इसे जानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को खो देता है जो उसके अस्तित्व का एक जरूरी पहलू है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं.’

‘सभी ने हमें बहुत प्यार भेजा’

निकितिन धीर ने अपनी भावनाओं को बताते हुए लिखा,’15 अक्टूबर 2025 को मैंने अपने पिता, अपने गुरु, अपने सबसे अच्छे दोस्त श्री पंकज धीर को खो दिया…वो कुछ समय से ठीक नहीं थे …स्नेहम एक परिवार के रूप में तोड़ दिया. उनके निधन के बाद हमें हजारों मैसेज मिले…जो लोग छोटे थे उन्होंने प्रार्थनाएं भेजीं, बड़ों ने आशीर्वाद भेजा और उनके दोस्तों, सहकलाकार और भाइयों ने प्यार भेजा… हमें पिताजी के लिए इतना प्यार और सम्मान मिला कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता… मैं मैसेज का जवाब देने की स्थिति में नहीं था.’

पिता से मिली सीख को हमेशा अपनाएंगे

एक्टर ने आगे लिखा, ‘कुछ दिन बीतने के बाद मैंने देखा कि उनके प्रति प्रेम की नदी अभी भी बह रही है, तो मुझे एहसास है कि… यही जीवन है… कोई भौतिक चीजें नहीं जो कोई इकट्ठा करता है… बल्कि प्रेम…आशीर्वाद… आधार सत्कार… ये सब अमूर्त है… ये सब मेरे पिता अपने साथ जीवन भर लेकर चलेंगे… निकितिन न आगे लिखा, आज मुझे उनका बेटा होने पर पहले से कहीं ज्यादा अधिक गर्व है… वे एक लड़के के लिए सबसे अच्छे पिता थे…उन्होंने मुझे सिखाया कि धैर्य क्या होता है…चरित्र क्या होता है… निष्ठा क्या होती है… दृढ़ता क्या होती है… कैसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, भले ही दुनिया आपको भ्रम में समझे…’

पिता को गर्व महसूस करवाने का किया वादा

एक्टर ने लिखा, ‘उन्होंने मुझे जीवन के जो भी सबक सिखाए, बे जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मेरे लिए मार्गदर्शन रहेंगे…उन्होंने मेरा म्यूजिक से परिचय कराया…सिनेमा के प्रति प्रेम…या जैसा कि वे इसे सिनेमा मांं कहते थे. उनसे मुझे जो सबसे अधिक विरासत में मिला वो है… हमारे इंडस्ट्री के लिए अधिक प्रेम और सम्मान… ये जानना कि यह कितना सुंदर और समावेशी है.’ निकितिन ने आगे अपने पिता को हमेशा गर्व कराने और और एक इंसान के रूप में अच्छा करने के वादा करते हुए कहा, ‘मैं वादा करता हूं… की एक दिन एक्टर और एक इंसान के रूप में मैं अपने पिता को गर्व महसूस करवाऊंगा.