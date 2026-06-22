बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर रविवार रात जानलेवा हमला हुआ. ऐसे में पंकज का परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया. बता दें कि पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में रहते हैं. वहीं, एक्टर के पिता पंडित बनारस तिवारी किसान होने के साथ-साथ पुरोहिताई का काम भी करते थे, जबकि उनकी मां हेमवंती देवी गृहिणी थीं.
पंकज त्रिपाठी अपने परिवार में छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं. उनके तीन बड़े भाई और दो बड़ी बहनें हैं. परिवार का अधिकांश हिस्सा आज भी बिहार में ही रहता है. खेती-बाड़ी और पारंपरिक कार्यों से जुड़ा हुआ है. जिन बिजेंद्र नाथ तिवारी पर हमला हुआ है, वे पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बताए जाते हैं. परिवार के साथ गांव में रहते हैं. वे खेती-किसानी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हैं.
बता दें कि बिजेंद्र नाथ तिवारी मीडिया और चकाचौंध से दूर, बिहार के गोपालगंज जिले में ही रहते हैं. अपने भाई के विपरीत बिजेंद्र बेलसंड गांव में एक साधारण किसान का जीवन जीते हैं. उन्होंने मिट्टी से ही जुड़े रहने और गांव में ही रहकर एक किसान की जिंदगी चुनी. वही जिंदगी जिसे पीछे छोड़कर पंकज त्रिपाठी मुंबई चले आए थे.
पंकज त्रिपाठी और बिजेंद्र त्रिपाठी के दिवंगत पिता पंडित बनारस तिवारी गांव के जाने-माने किसाब और पंडित थे. मूल रूप से दोनों का परिवार किसानी और पूजा पाठ से ही जुड़ा रहा है. बिजेंद्र का अपनी मिट्टी से जुड़ाव ऐसा है कि पंकज त्रिपाठी के मुंबई में सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा. जबकि उनके पास गांव छोड़कर मुंबई में बस जाने का विकल्प हमेशा था. बिजेंद्र ने बेलसंड गांव में रहकर ही माता-पिता की देखभाल करने और पैतृक संपत्ति को संभालने का जिम्मा लिया.