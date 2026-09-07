मुन्ना भैया का भौकाल या गुड्डू पंडित का इंतकाम? Mirzapur The Movie ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा; 3 दिन में कमा लिए 100 Cr

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ‘मिर्जापुर: द मूवी’ आखिरकार सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. लंबे समय से लोगों अपने पसंदीदा किरदारों को एक नए अंदाज में देखने का इंतजार कर रहे थे. ओटीटी पर जबरदस्त सक्सेस हासिल करने के बाद ये डाउट बना हुआ था कि क्या लोग थियेटर्स में इसे देखने पहुंचेंगे, लेकिन रिलीज होते ही ऑडियंस का जो क्रेज देखने को मिला, उसने इस डाउट को पूरी तरह खत्म कर दिया. शहर के हर कोने से लोग सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और सिनेमा हॉल पूरी तरह तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों से गूंज रहे हैं.
इस एक्शन ड्रामा फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसके जाने-पहचाने और पसंदीदा किरदार हैं. पंकज त्रिपाठी एक बार फिर अपने पुराने रुतबे वाले कालीन भैया के किरदार में लौट आए. वहीं, अली फजल ने गुड्डू पंडित बनकर स्क्रीन पर अपना पूरा दबदबा दिखाया. ऑडियंस के सबसे चहेते मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु की वापसी ने फैंस को बेहद एक्साइट कर दिया. पुनीत कृष्णा की लिखी इस कहानी का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत अमेजन MGM स्टूडियोज के साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन संभाला.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ पहले दिन से ही टिकट खिड़की पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. 4 सितंबर को रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 25.75 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग लेकर सबका ध्यान खींच लिया था. इसके बाद पहले शनिवार यानी दूसरे दिन फिल्म के बिजनेस में तगड़ा उछाल दर्ज किया गया और इसने पूरे 32 करोड़ रुपये का जबरदस्त बिजनेस किया. दो ही दिनों के अंदर फिल्म ने ये साफ कर दिया कि ‘मिर्जापुर’ का नाम अब भी बॉक्स ऑफिस पर सिक्का चला सकता है. तीसरे दिन भी फिल्म का दबदबा देखने को मिला.
रविवार की छुट्टी का पूरा फायदा फिल्म को मिला और सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक हर जगह ऑडियंस की भारी कतारें नजर आ रही हैं. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, रविवार यानी फिल्म की रिलीज के तीसरे दिन भी ऑडियंस की भारी भीड़ देखने को मिली और फिल्म ने लगभग 36 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़ लिए हैं, जिसके बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 93.75 करोड़ हो चुका है, जबकि इसकी कुल ग्रॉस कमाई 112.35 करोड़ रही. विदेशों में फिल्म ने कुल 20 करोड़ की ग्रॉस कमाई की, जिससे इसकी कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 132.35 करोड़ रही.
मतलब 250 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई ‘मिर्जापुर: द मूवी’ दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इसके साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म चौथे दिन भारत में भी 100 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी. खास बात ये है कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में कई पुराने चेहरों के साथ-साथ नए कलाकार भी नजर आ रहे हैं, जिनमें रवि किशन (बब्बन यादव), जितेंद्र कुमार (बबलू पंडित), सोनल चौहान (मुमताज बीबी), मोहित मलिक (बिरजू लोहार) और सुशांत सिंह (भैरव सिंह कर्णावत) शामिल हैं और सभी ने अपनी दमदार एक्टिंग लोगों का दिल जीत लिया.
फिल्म को मिल रहे शानदार प्यार ने ये साफ कर दिया है कि ‘मिर्जापुर’ के चाहने वाले सिर्फ मोबाइल स्क्रीन या सोशल मीडिया तक ही नहीं रुके हैं. वे अपने पसंदीदा कलाकारों का साथ देने सीधे टिकट काउंटर तक पहुंच रहे हैं. थिएटर्स के अंदर मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित के धांसू डायलॉग्स पर लोगों की सीटियां और तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि इस कहानी का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिस तरह से पहले दिन से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ लगता है कि आने वाले आम दिनों में भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ये मजबूत पकड़ और कमाई की रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं पड़ने वाली है.