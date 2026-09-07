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मुन्ना भैया का भौकाल या गुड्डू पंडित का इंतकाम? Mirzapur The Movie ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा; 3 दिन में कमा लिए 100 Cr

Mirzapur The Movie Collection: ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ‘मिर्जापुर: द मूवी’ अब सिनेमाघरों में भी ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही है. मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित और कालीन भैया के खौफ को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस टूट पड़े हैं. फिल्म ने अपनी जबरदस्त कमाई से सबको चौंकाते हुए नए रिकॉर्ड की ओर कदम बढ़ा दिए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 07, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:42 AM IST
मुन्ना भैया का भौकाल या गुड्डू पंडित का इंतकाम? Mirzapur The Movie ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा; 3 दिन में कमा लिए 100 Cr
Image Credit: बॉक्स ऑफिस पर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का भौकाल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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